Najpierw upały, potem podtopienia? Synoptycy alarmują!

Wielka zmiana pogody. IMGW i RCB zapowiadają ulewy, potężny wiatr i 42 stopnie Celsjusza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej iRządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. Chociaż ekstremalne temperatury nadal będą nam towarzyszyć, w wielu miejscach Polski pojawią się gwałtowne burze, silny wiatr, a także ulewne deszcze i opady gradu. Dla części województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, a także dla całego zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty zaczną obowiązywać w niedzielne popołudnie od godziny 15:00 i potrwają do wczesnych godzin porannych w poniedziałek. Oczekuje się, że spadnie od 20 do 40 mm deszczu, a wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h. Nie wyklucza się też punktowych opadów gradu.

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IMGW alarmuje o możliwych zalaniach i wezbraniach wód, głównie na południowym zachodzie

Według informacji przekazanych przez IMGW, oprócz wichur i wyładowań atmosferycznych, istnieje realne ryzyko szybkiego podnoszenia się poziomu wody w rzekach i mniejszych ciekach.

⚠️Uwaga, dziś na obszarach prognozowanych burz z bardzo silnymi opadami deszczu możliwe są gwałtowne wzrosty stanu wody, szczególnie na ciekach górskich oraz podtopienia w obszarach zurbanizowanych. Wzrosty mogą sięgać strefy wody wysokiej, a w przypadku kumulacji znacznych sum opadów w krótkim czasie, niewykluczone punktowe przekroczenia stanów umownych, szczególnie w Polsce płd. zach.⚠️

Sytuacja jest na tyle poważna, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało komunikaty SMS do mieszkańców zagrożonych terenów. W ostrzeżeniach dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i części regionów dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego znalazła się informacja o możliwych przerwach w dostawach energii elektrycznej oraz apel o nieprzebywanie na otwartym terenie w trakcie burz.

Na północy Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałem drugiego stopnia, z przewidywanymi temperaturami rzędu od 30 do 37 stopni Celsjusza.

Ogólnopolski alert RCB w sprawie upałów

Jeszcze wyższe wskazania termometrów synoptycy prognozują w innych rejonach kraju. Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia wydano dla mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego, a także niektórych obszarów na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Zgodnie z prognozami IMGW, temperatura maksymalna może sięgnąć na tych terenach nawet niewyobrażalnych 42 stopni Celsjusza. Nawet w nocy nie będzie można liczyć na wytchnienie, ponieważ termometry wskażą od 18 do 25 stopni.