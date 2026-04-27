Zaczęło się od 11-letniej Mai. Jej „Diss na raka” stał się początkiem rekordowej zbiórki

11-letnia Maja po raz trzeci mierzy się z białaczką

Losy zaledwie 11-letniej Mai Mecan chwytają za serce. Dziewczynka każdego dnia stawia czoła potężnemu przeciwnikowi, z którym nie radzi sobie wielu dorosłych. Lekarze zdiagnozowali u niej ostrą białaczkę szpikową na początku 2023 roku. Choć przeszczep szpiku oraz wyczerpująca chemioterapia dały cień szansy na normalne funkcjonowanie bez ciągłych wizyt w szpitalu, to radość nie trwała długo. Aktualnie pacjentka toczy bój z już trzecim nawrotem nowotworu.

„Tym razem choroba nie zatrzymała się w szpiku, lecz zaatakowała narządy wewnętrzne, w tym: oko, płuca i jelita. Przybrała postać wyjątkowo ciężką, agresywną i oporną na leczenie”

– przekazała Fundacja Cancer Fighters, opiekująca się nastolatką. Organizacja podkreśliła również powagę sytuacji.

„Lekarze nie mają wątpliwości, że sytuacja jest dramatyczna. Choroba uderzyła z nową siłą, obejmując miejsca, które decydują o oddychaniu, widzeniu i podstawowych funkcjach życiowych. Każdy dzień to walka o zatrzymanie postępu nowotworu, o reakcję na leczenie, o czas”

Od niej zaczęło się to wielkie poruszenie

Mimo trudności Maja wykazuje niesamowitą determinację. Potwierdziła to, angażując się w stworzenie utworu, który nie tylko mocno zapada w pamięć, ale także wyzwala w ludziach głębokie pokłady współczucia.

Piosenka zatytułowana „Diss na raka”, w której 11-latce towarzyszy raper Bedoes 2115, błyskawicznie obiegła internet i zdobyła status wielkiego hitu. Ten przejmujący kawałek stał się swego rodzaju manifestem wszystkich chorych walczących z rakiem.

„To utwór dla każdego, kto kiedykolwiek walczył i dla tych, którzy nadal walczą. Jesteście najsilniejsi”

– oświadczył na swoim instagramowym profilu Bedoes 2115. Artysta zagwarantował, że wszelkie zyski z tej publikacji zostaną przekazane Fundacji Cancer Fighters. Jak dodał, środki te pozwolą „jeszcze bardziej pomagać chorym i ich rodzinom w tej najtrudniejszej z walk”.

Utwór Mai Mecan zainspirował streamera

Teledysk do piosenki „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” miał swoją premierę 14 kwietnia. Do 27 kwietnia obejrzano go przeszło 5 milionów razy. Niewątpliwie ogromny udział w tym sukcesie miał Łatwogang. Znany tiktoker rzucił w sieci specyficzne wyzwanie.

„Bedoes wraz z Mają wrzucili diss na raka, z którego wszystkie dochody są przeznaczone na fundację Cancer Fighters. Jako że podoba mi się ta inicjatywa i również chciałbym dołożyć swoją cegiełkę do pomocy, za każde polubienie pod tym tiktokiem będę słuchał przez sekundę dissu na raka na żywo. Co oznacza, że za każde 100 tys. polubień pod tym TikTokiem to ponad 24 godz. mojego słuchania na żywo bez przerwy dissu na raka. Dodatkowo wszystkie pieniądze, które uda się zebrać podczas streama, również zostaną przekazane na fundację Cancer Fighters. Do zobaczenia i mam nadzieję, że widzimy się na jak najdłuższym streamie”

– ogłosił w nagraniu opublikowanym na TikToku.

Reakcja użytkowników internetu była piorunująca – ostatecznie twórca transmitował na żywo przez 9 dni. Zainteresowanie wydarzeniem rosło w niesamowitym tempie. Do tego stopnia, że w niedużym mieszkaniu Łatwoganga w stolicy zaczęli pojawiać się goście znani z pierwszych stron gazet, w tym czołowi celebryci, sportowcy i muzycy.

Z każdym kolejnym dniem konto zbiórki zasilały coraz to potężniejsze kwoty, a w całą akcję angażowały się nowe przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Zrzutka dedykowana pacjentom onkologicznym stała się tematem numer jeden w całej Polsce. Wiele osób dorzuciło do puli swoje pieniądze. W rezultacie to pospolite ruszenie przyniosło oszałamiający wynik – w zaledwie 9 dni zgromadzono przeszło 250 milionów złotych.

A ten niezwykły łańcuch dobra rozpoczęła 11-letnia Maja z jej bezkompromisowym „Dissem na raka”.

