Żabka wkracza na lotniska

Sieć Żabka postawiła kolejny krok w swojej ekspansji, otwierając pierwszy sklep na terenie portu lotniczego. Wybór padł na Wrocław, gdzie w ogólnodostępnej części terminala pasażerowie mogą już korzystać z nowoczesnej placówki Żabka Nano. To rozwiązanie dla wszystkich, którzy liczą na szybkie i wygodne zakupy tuż przed podróżą.

- Żabka otworzyła pierwszy sklep sieci na lotnisku - bezobsługową i całodobową Żabkę Nano w Porcie Lotniczym Wrocław. To kolejny krok w realizacji misji Grupy Żabka, której celem jest ułatwianie codziennych zakupów

- informuje biuro prasowe sieci.

Jak tłumaczą przedstawiciele Żabki, sklep na lotnisku to odpowiedź na potrzeby osób, które często podróżują i potrzebują zaopatrzyć się w prowiant w ostatniej chwili. Placówka jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

- Na lotnisku we Wrocławiu postawiliśmy na format Żabka Nano, który pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń i umożliwia szybkie zakupy niezależnie od pory dnia. Pasażerowie lecący na wakacje czy w podróż służbową mogą w jednej chwili zaopatrzyć się np. w świeżą kanapkę i zabrać ją na pokład samolotu

- informuje Paweł Grabowski, Director of Digital B2B, Żabka Future.

Zadowolenia z nowej inwestycji nie kryją również władze wrocławskiego lotniska. Pojawienie się sklepu znanej marki w nowoczesnym formacie to duże udogodnienie dla pasażerów.

- Podróżni zyskują dostęp nie tylko do szerokiego wachlarza produktów, ale przede wszystkim możliwość szybkich zakupów tuż przed wylotem. Jestem przekonany, że nowe miejsce na mapie naszego terminalu będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem już od pierwszego dnia

- podkreśla Dariusz Kowalczyk, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Jak działa Żabka Nano na lotnisku?

Korzystanie ze sklepu jest dość proste. Aby wejść do środka, trzeba użyć aplikacji Żappka lub zbliżyć kartę płatniczą do terminala przy drzwiach. Wewnątrz bierzemy z półek to, czego potrzebujemy. Jak przekazuje biuro prasowe Żabka Polska, zaawansowany system kamer oparty na sztucznej inteligencji sam rozpozna, jakie produkty wybraliśmy. Płatność zostanie pobrana automatycznie z podpiętej karty po wyjściu ze sklepu. Wszystko odbywa się bez kolejek i bez konieczności skanowania produktów.

Co kupisz w lotniskowej Żabce?

Asortyment sklepu o powierzchni 25 metrów kwadratowych został dopasowany do potrzeb podróżnych. Klienci znajdą tam m.in. ofertę produktów marek własnych Żabki, takich jak soki, smoothie, napoje, kanapki, czy sałatki. Dostępne są również kosmetyki w podróżnych formatach. W sklepie obowiązują specjalne promocje.

Na wrocławskim lotnisku w ofercie są także automaty vendingowe. Na razie są one dostępne w strefach pracowniczych i znajdują się w fazie testów. Docelowo mają pojawiać się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak zakłady produkcyjne czy centra logistyczne. Obecnie działa już blisko 50 takich urządzeń, oferujących kanapki, sałatki, dania gotowe, przekąski, napoje i kawę.