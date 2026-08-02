Wypadek na skrzyżowaniu we Wrocławiu. Tramwaj uderzył w busa, pasażerowie w szpitalu

Zderzenie na rogu Toruńskiej i Brücknera. Poszkodowani w wypadku we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera we Wrocławiu. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformowało w mediach społecznościowych, że na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

- Duże utrudnienia w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej i Brücknera. Doszło tam do zderzenia tramwaju z samochodem - trwa akcja ratunkowa – czytamy.

Jak podaje RMF FM, obrażeń doznały trzy osoby podróżujące busem. W tramwaju znajdowały się cztery osoby, jednak żadna z nich nie ucierpiała.

Zablokowane tory i zmiany tras komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Po wypadku uszkodzony tramwaj zablokował torowisko, co doprowadziło do dużych utrudnień w tej części miasta. W okolicy tworzą się korki, a część linii komunikacji miejskiej została skierowana na objazdy. Zmienionymi trasami kursują tramwaje linii 8, 23 i 24 oraz autobusy linii D, 111, 116 i 151.

Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają, jak doszło do zderzenia oraz kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.

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