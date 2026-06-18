Wymierające miasta Dolnego Śląska. Demograficzny kryzys widać gołym okiem

Dolny Śląsk znika na naszych oczach

Dolny Śląsk to region położony w południowo-zachodniej Polsce, którego stolicą jest Wrocław. Województwo graniczy m.in. z Czechami i Niemcami, co od lat sprzyja rozwojowi gospodarczemu, handlowi oraz wymianie kulturowej. Region ten kojarzony jest zarówno z silnym przemysłem, dynamicznym sektorem usług, jak i bogatą historią sięgającą czasów średniowiecza. Mimo ogólnego rozwoju i dużego potencjału gospodarczego, Dolny Śląsk - podobnie jak wiele innych regionów Polski - mierzy się jednak z wyzwaniami demograficznymi, w tym z wyludnianiem.

Liczba mieszkańców w miastach Dolnego Śląska maleje

Spadek liczby ludności jest efektem kilku nakładających się zjawisk. Jednym z najważniejszych jest ujemny przyrost naturalny, czyli sytuacja, w której liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Jednocześnie wiele osób, zwłaszcza młodych, decyduje się na wyjazd do większych miast lub za granicę. Powodem są przede wszystkim lepsze możliwości zatrudnienia, dostęp do uczelni wyższych oraz bogatsza oferta usług i rozrywki. W konsekwencji mniejsze ośrodki tracą mieszkańców, a ich społeczności stają się coraz starsze. Gdzie jednak sytuacja przedstawia się najgorzej?

To postanowił sprawdzić w ostatnim czasie portal gazetawroclawska.pl, tworząc zestawiene miast w regionie, w któych problem ten jest najbardziej zauważalny. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie miejscowości, z których zniknęło najwięcej osób na przestrzeni ostatnich lat. Dla porównania wykorzystano najświeższe dane GUS oraz te z 2011 roku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To wymierające miasta Dolnego Śląska. 15 lat temu było inaczej [LISTA]

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Wyludnianie się miast w Polsce

Warto podkreślić, że zjawisko spadku liczby mieszkańców nie dotyczy wyłącznie Dolnego Śląska ani tylko pojedynczych miast, takich jak Wrocław. Jest to szerszy problem demograficzny obejmujący w różnym stopniu niemal całą Polskę. W wielu regionach kraju obserwuje się podobne procesy: niską dzietność, starzenie się społeczeństwa oraz migracje młodych ludzi do większych ośrodków miejskich lub za granicę. W efekcie mniejsze miasta i miejscowości tracą mieszkańców, podczas gdy największe metropolie - choć również odczuwają skutki zmian demograficznych - nadal przyciągają ludność dzięki lepszym perspektywom pracy, edukacji i rozwoju.