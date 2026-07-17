Niebezpieczny front nad Polską. Wiatr do 100 km/h, grad i ulewy

W kierunku naszego kraju sunie aktywny system frontowy, który przyniesie ze sobą gwałtowne załamanie aury. Już od samego rana chmury burzowe zaczęły gromadzić się nad południowo-zachodnimi regionami, a pierwsze wyładowania odnotowano w pobliżu zachodniej granicy państwa. Z biegiem godzin strefa opadów będzie przemieszczać się w stronę centralnej Polski, a spokojna pogoda utrzyma się jedynie na wschodnich oraz północno-wschodnich obrzeżach.

Alerty IMGW dla Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami

Warunki meteorologiczne ulegną gwałtownemu pogorszeniu. W piątek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował oficjalny raport dotyczący zbliżającego się frontu. Zanim pojawią się wyładowania, zapowiadane są wysokie temperatury. Jak przekazali synoptycy IMGW w swoim komunikacie:

- Na wschodzie kraju będzie więcej słońca - zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie zachmurzenie będzie większe, a w ciągu dnia od zachodu zaczną nasuwać się opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Podczas burz prognozowana suma opadów wyniesie 15–30 mm, a miejscami na zachodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 32°C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat - 23-27°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy mogą osiągać 90 km/h, a lokalnie nawet 100 km/h. Ze względu na prognozowane burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy i ostrzeżenia

Sieć Obserwatorów Burz zapowiada superkomórki i gradobicie

Prognozę niebezpiecznych zjawisk przygotowała również Sieć Obserwatorów Burz. Zgodnie z wiedzą tych ekspertów sytuacja będzie sprzyjać formowaniu się dobrze zorganizowanych układów burzowych. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem nagłych zalań i niszczenia infrastruktury. W oficjalnej informacji tej organizacji czytamy:

- Ze względu na korzystne warunki konwekcyjne, burze będą dość łatwo organizować się w większe struktury wielokomórkowe i liniowe. Strefa burz i opadów wędrować będzie z zachodu na wschód. Burze nieść będą silne, miejscami nawalne opady deszczu, powodujące powstawanie kolejnych w ostatnim czasie zalań czy podtopień (suma opadu może lokalnie osiągać nawet powyżej 40 - 50 mm). Ponadto pojawią się superkomórki burzowe, niosące lokalnie silne zjawiska, takie jak grad do 4 - 5 cm średnicy, a także możliwość wystąpienia zjawisk microburst i downburst, powodujących powstawanie szkód wiatrowych. Porywy wiatru związane z konwekcją będą mogły osiągać 90 - 100 km/h, lokalnie powyżej

Samorządowcy z regionów najbardziej narażonych na zniszczenia wydają specjalne apele o rozwagę. Front w pierwszej kolejności uderzy w zachodnie i południowo-zachodnie regiony, dlatego to właśnie tamtejsze urzędy opublikowały specjalne ostrzeżenia. Dolnośląscy urzędnicy zalecają pilne śledzenie komunikatów pogodowych. W oficjalnym piśmie podano:

- Meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed burzowym frontem, który będzie przechodził nad całym obszarem naszego województwa. Alerty obowiązują od 17.07 (piątek) od godz. 12:00 do 18.07 (sobota) do godz. 6:00. Ostrzeżenie 2. stopnia obejmuje wszystkie dolnośląskie powiaty. Burzom towarzyszyć mogą ulewne deszcze do 50 mm, porywisty wiatr, którego prędkość może dochodzić nawet do 90 km/h, a także opady gradu

W dalszej części komunikatu urzędu zaapelowano o to, aby unikać przebywania pod drzewami i nie stawiać tam swoich samochodów. Ponadto przypomniano o konieczności schowania wszelkich przedmiotów mogących ulec porwaniu przez podmuchy wiatru.

Aktywność elektryczna nad Polską

Miłośnicy meteorologii zaznaczają, że oprócz potężnego upału możemy spodziewać się wysoce aktywnej fali wyładowań. Profil KAMIL Burze & Pogoda & Meteo opublikował wpis, w którym opisuje, czego można się spodziewać w najbliższym czasie:

"Regiony zachodnie a potem także południowe, centralne, północne powinny przygotować się na liczne burze stanowiące szczególnie w początkowej fazie rozwoju, spore zagrożenie nawalnym deszczem, opadami gradu i bardzo silnym wiatrem. Wieczorem i w nocy poszczególne skupiska burzowe będą obejmować kolejne województwa niosąc sporą elektrykę. Upalne powietrze wystąpi praktycznie w całym kraju, najsilniej skwarem dmuchnie w okolicach centrum ~ pod +33°C"

Pomarańczowe alerty w Polsce. Gdzie wystąpią burze i grad?

Najpoważniejsze zagrożenie w postaci ostrzeżeń drugiego stopnia wprowadzono od popołudnia i utrzymają się one aż do godzin nocnych. Potężne nawałnice z gradobiciem uderzą w kilkanaście regionów Polski, w tym przede wszystkim w zachodniopomorskie, pomorskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie. Zagrożone są również województwa śląskie, opolskie, większość łódzkiego oraz zachodnie powiaty Małopolski.

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