Wrocławski zakonnik oskarżony o gwałt! Śledczy badają bulwersującą sprawę

Anna Kisiel
2026-04-25 12:28

Prokuratura we Wrocławiu postawiła poważne zarzuty wobec Kazimierza L., kapłana i wykładowcy akademickiego, oskarżając go o nadużycia seksualne wobec dwóch osób. Jak podaje Onet za portalem Więź.pl, duchowny kierujący przez wiele lat grupą „Umiłowany i umiłowana” został objęty specjalnymi środkami zapobiegawczymi.

i

Autor: Strong Pictures/ Shutterstock

Jak przekazuje Onet, powołując się na ustalenia dziennikarzy serwisu Więź.pl, wrocławscy śledczy oskarżyli Kazimierza L. o dopuszczenie się gwałtu na osobie niepełnoletniej, a także o zmuszenie kolejnego pokrzywdzonego do poddania się innej czynności o charakterze seksualnym.

Z doniesień opublikowanych na łamach portalu Więź.pl wynika, że wobec przedstawiciela zgromadzenia oblatów zastosowano już odpowiednie restrykcje prawne. Obejmują one policyjny dozór, bezwzględny zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar oraz zakaz opuszczania granic naszego kraju.

Kazimierz L. jest postacią doskonale kojarzoną w środowisku wrocławskim, gdzie pracował jako profesor teologii i duchowości małżeństwa na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. Przez ponad trzy dekady sprawował funkcję lidera wspólnoty „Umiłowany i umiłowana”, funkcjonującej przy jednej z parafii na osiedlu Popowice. Decyzję o rozwiązaniu tej grupy podjęto w 2025 roku w reakcji na powtarzające się doniesienia o nadużyciach duchowych.

Organy ścigania nie zamykają jednak tego postępowania, ponieważ sprawa ma charakter niezwykle rozwojowy, a prokuratorzy nieustannie prowadzą dalsze czynności wyjaśniające.

