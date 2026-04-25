Wrocławski zakonnik oskarżony o gwałt! Śledczy badają bulwersującą sprawę

Jak przekazuje Onet, powołując się na ustalenia dziennikarzy serwisu Więź.pl, wrocławscy śledczy oskarżyli Kazimierza L. o dopuszczenie się gwałtu na osobie niepełnoletniej, a także o zmuszenie kolejnego pokrzywdzonego do poddania się innej czynności o charakterze seksualnym.

Z doniesień opublikowanych na łamach portalu Więź.pl wynika, że wobec przedstawiciela zgromadzenia oblatów zastosowano już odpowiednie restrykcje prawne. Obejmują one policyjny dozór, bezwzględny zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar oraz zakaz opuszczania granic naszego kraju.

Kazimierz L. jest postacią doskonale kojarzoną w środowisku wrocławskim, gdzie pracował jako profesor teologii i duchowości małżeństwa na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. Przez ponad trzy dekady sprawował funkcję lidera wspólnoty „Umiłowany i umiłowana”, funkcjonującej przy jednej z parafii na osiedlu Popowice. Decyzję o rozwiązaniu tej grupy podjęto w 2025 roku w reakcji na powtarzające się doniesienia o nadużyciach duchowych.

Organy ścigania nie zamykają jednak tego postępowania, ponieważ sprawa ma charakter niezwykle rozwojowy, a prokuratorzy nieustannie prowadzą dalsze czynności wyjaśniające.