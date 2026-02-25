Policjant z Wołowa zatrzymany. Poważne oskarżenia ze strony koleżanki z pracy!

Spis treści
Policjantka z Wołowa oskarża kolegę
Cała sprawa ujrzała światło dzienne w momencie, gdy funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie postanowiła oficjalnie zgłosić nadużycie. Kobieta poinformowała swoich przełożonych, że jeden z jej współpracowników miał dopuścić się względem niej czynu określanego jako przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Te doniesienia zostały potwierdzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu w wydanym komunikacie.
Zatrzymanie funkcjonariusza na Dolnym Śląsku
Kierownictwo jednostki zareagowało na zgłoszenie bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dolnośląskie służby, wskazany przez kobietę mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Jest to rutynowe działanie w przypadku tak poważnych podejrzeń, mające na celu przede wszystkim zabezpieczenie materiału dowodowego oraz uniemożliwienie ewentualnego matactwa.
Polecany artykuł:
Obecnie postępowanie znajduje się na bardzo wstępnym etapie. Ze względu na dobro śledztwa oraz charakter sprawy, szczegóły operacyjne objęte są ścisłą tajemnicą.
Śledztwo w sprawie czynu seksualnego
Teraz przed organami ścigania stoi zadanie precyzyjnego ustalenia przebiegu wydarzeń w wołowskiej komendzie. W toku dalszych czynności niezbędne będzie przesłuchanie zarówno zgłaszającej policjantki, jak i podejrzewanego funkcjonariusza, a także wnikliwa analiza zgromadzonych śladów. Na ten moment służby odmawiają podawania szerszych informacji mediom.