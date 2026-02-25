Policjant z Wołowa zatrzymany. Poważne oskarżenia ze strony koleżanki z pracy!

Policjantka z Wołowa oskarża kolegę

Cała sprawa ujrzała światło dzienne w momencie, gdy funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie postanowiła oficjalnie zgłosić nadużycie. Kobieta poinformowała swoich przełożonych, że jeden z jej współpracowników miał dopuścić się względem niej czynu określanego jako przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Te doniesienia zostały potwierdzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu w wydanym komunikacie.

Zatrzymanie funkcjonariusza na Dolnym Śląsku

Kierownictwo jednostki zareagowało na zgłoszenie bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dolnośląskie służby, wskazany przez kobietę mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Jest to rutynowe działanie w przypadku tak poważnych podejrzeń, mające na celu przede wszystkim zabezpieczenie materiału dowodowego oraz uniemożliwienie ewentualnego matactwa.

Obecnie postępowanie znajduje się na bardzo wstępnym etapie. Ze względu na dobro śledztwa oraz charakter sprawy, szczegóły operacyjne objęte są ścisłą tajemnicą.

Śledztwo w sprawie czynu seksualnego

Teraz przed organami ścigania stoi zadanie precyzyjnego ustalenia przebiegu wydarzeń w wołowskiej komendzie. W toku dalszych czynności niezbędne będzie przesłuchanie zarówno zgłaszającej policjantki, jak i podejrzewanego funkcjonariusza, a także wnikliwa analiza zgromadzonych śladów. Na ten moment służby odmawiają podawania szerszych informacji mediom.