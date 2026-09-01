Spór o miejsce w kolejce do tankowania w Wałbrzychu

Do zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek, 31 sierpnia, na terenie stacji benzynowej Auchan w Wałbrzychu. W tamtym czasie na wielu stacjach w kraju tworzyły się ogromne sznury aut. Zmotoryzowani spieszyli się, aby zatankować przed planowanymi podwyżkami cen paliw.

To właśnie w Wałbrzychu doszło do prawdziwej eskalacji nerwów.

Z udostępnionego materiału wideo oraz słów padających w jego trakcie wynika, że konflikt wybuchł na tle kolejności do dystrybutora. Jeden z kierujących rzekomo zignorował oczekujących i wjechał przed nich.

Ten manewr błyskawicznie wywołał agresywną słowną batalię. W tle słychać między innymi kobietę, która oskarża jednego z panów o wpychanie się bez kolejki i obrażanie jej. Obydwie strony obrzucały się wyzwiskami. W miejsce spokojnej rozmowy szybko pojawiła się fizyczna konfrontacja.

Bójka o kolejkę na stacji paliw.Wałbrzych, wściekli ludzie chcą zatankować przed podwyżką cen. pic.twitter.com/eQFZ6wb3k1— Mario Jakiśtam (@Mario711245) September 1, 2026

Fizyczna agresja i pałka teleskopowa na stacji Auchan

Kamera uchwyciła moment, gdy dwóch mężczyzn wchodzi w fizyczny kontakt. Świadkowie zdarzenia starają się rozładować napięcie i rozdzielić walczących. Nagle sytuacja przybiera jeszcze bardziej dramatyczny obrót. W pobliże awantury wbiega inny mężczyzna, który trzyma w dłoni pałkę teleskopową.

Napastnik uderza nią w nogę jednego z biorących udział w bójce. Na nagraniu nadal rozbrzmiewają krzyki i oskarżenia. Skłócone strony podają sprzeczne wersje na temat tego, kto był prowodyrem całego zajścia.

Jakaś kobieta stara się wytłumaczyć, że źródłem konfliktu był sposób, w jaki kierowca zachował się podczas oczekiwania w kolejce.

„Ty szm***” – pada na nagraniu

W pewnej chwili padają bardzo ostre sformułowania. W materiale wideo wyraźnie słychać zdanie:

„Wjechał w kolejkę, a potem powiedział do mnie: ty szm***.

Niedługo potem jeden ze zgromadzonych odpowiada na pretensje dotyczące omijania kolejki i wulgarnych epitetów. Z uwagi na obecność wielu niecenzuralnych słów, film nie może być udostępniony w pełnej, niefiltrowanej wersji.

Nagranie z bójki na stacji podbija internet

Incydent został uwieczniony przez przypadkowego przechodnia. Udostępniony w sieci film momentalnie zyskał niezwykłą popularność. Został już obejrzany ponad pół miliona razy i skłonił tysiące internautów do dyskusji.

Wielu komentujących zwraca uwagę na gwałtowne przejście od błahej kłótni o kolejkę do bezpośredniego starcia fizycznego i użycia broni, jaką jest pałka teleskopowa. Ten przypadek udowadnia, że drobne nieporozumienie może natychmiast zamienić się w niebezpieczny konflikt.

Osoby, które początkowo tylko czekały na możliwość zatankowania, nagle wdawały się w bójkę i rzucały obelgami. W awanturę zaangażowało się kilka osób, w tym wspomniany posiadacz pałki teleskopowej.

Obecnie należy powstrzymać się od przedwczesnego oceniania prawnych skutków dla osób biorących udział w zdarzeniu. Choć wideo dokładnie ukazuje przebieg incydentu, to nie jest to wystarczający dowód, by jednoznacznie określić winnego wywołania sporu.

Pewne jest tylko to, że zwykłe tankowanie w Wałbrzychu zakończyło się nie tylko ogromnym stresem, ale też fizyczną przemocą.