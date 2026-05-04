Na tę informację czekało wielu podróżnych. Po przerwie spowodowanej restrukturyzacją niemieckiego przewoźnika, wracają regularne rejsy ze stolicy Dolnego Śląska do jednego z najważniejszych europejskich hubów przesiadkowych. Jak informuje Bartosz Wiśniewski z Portu Lotniczego we Wrocławiu, pierwszy samolot wystartuje punktualnie o godzinie 13:10, 1 czerwca.

- Powrót lotów z Wrocławia do Monachium to doskonała informacja dla pasażerów korzystających z naszego lotniska. Dzięki połączeniu ze stolicą Bawarii otrzymują oni niemal nieograniczone możliwości kontynuowania podróży w dowolny zakątek świata. Bardzo dziękuję linii Lufthansa za konstruktywne rozmowy, dzięki którym nasi pasażerowie wciąż mogą cieszyć się połączeniem nie tylko z Monachium, ale również z Frankfurtem

- podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Większe samoloty i nowe możliwości

Dla pasażerów kluczowy jest nie tylko sam fakt powrotu lotów, ale również ogromny skok jakościowy i ilościowy. Na trasie pojawią się maszyny z rodziny Airbus (A319, A320 oraz A321). Co to oznacza w praktyce? Średnia liczba dostępnych miejsc na pokładzie wzrośnie z około 90 do niemal 150, co znacząco poprawi komfort podróży. Zmiana floty na większe jednostki sprawiła, że oferta przewoźnika we Wrocławiu paradoksalnie wzrosła, mimo trudniejszego okresu w całej siatce Lufthansy.

Co warto zobaczyć w Monachium? Te miejsca musisz odwiedzić!

Monachium to nie tylko przesiadki, ale przede wszystkim miasto pełne życia i zabytków. Jeśli planujecie city break, koniecznie zajrzyjcie do tych miejsc:

Plac Mariacki : Centralny punkt miasta z Nowym Ratuszem. O 11:00 i 12:00 odbywa się tam słynny pokaz kuranta Glockenspiel.

: Centralny punkt miasta z Nowym Ratuszem. O 11:00 i 12:00 odbywa się tam słynny pokaz kuranta Glockenspiel. Katedra Najświętszej Marii Panny : Gotycki symbol miasta z dwiema wieżami i legendarnym „śladem stopy diabła”.

: Gotycki symbol miasta z dwiema wieżami i legendarnym „śladem stopy diabła”. Pałac Nymphenburg : Imponująca rezydencja letnia rodu Wittelsbachów z pięknymi parkami i kanałami.

: Imponująca rezydencja letnia rodu Wittelsbachów z pięknymi parkami i kanałami. Ogród Angielski : Gigantyczny park miejski, w którym można spotkać surferów na fali rzecznej Eisbachwelle.

: Gigantyczny park miejski, w którym można spotkać surferów na fali rzecznej Eisbachwelle. Park Olimpijski : Miejsce Igrzysk z 1972 roku z futurystyczną architekturą i wieżą widokową.

: Miejsce Igrzysk z 1972 roku z futurystyczną architekturą i wieżą widokową. Muzea i motoryzacja : Fani techniki muszą odwiedzić Deutsches Museum, a miłośnicy aut - futurystyczne BMW Welt oraz muzeum marki.

: Fani techniki muszą odwiedzić Deutsches Museum, a miłośnicy aut - futurystyczne BMW Welt oraz muzeum marki. Klimat i sport: Na lunch idealny będzie targ Viktualienmarkt, a dla kibiców piłki nożnej - legendarna Allianz Arena, gdzie swoje mecze rozgrywa Bayern Monachium.