Wielka bimbrownia zlikwidowana pod Kamienną Górą

Skuteczna akcja policji z Kamiennej Góry i Służby Celno-Skarbowej z Jeleniej Góry doprowadziła do zamknięcia dużej wytwórni nielegalnego alkoholu. Działania przeprowadzono na początku lutego 2026 roku na terenie prywatnej posesji w gminie Lubawka. Funkcjonariusze weszli na teren należący do 72-letniego mieszkańca powiatu kamiennogórskiego, podejrzewając go o prowadzenie nielegalnej działalności. Ich przypuszczenia szybko się potwierdziły, co pozwoliło na przerwanie przestępczego procederu.

Sprzęt, gotowy alkohol i tysiące litrów zacieru

Na miejscu funkcjonariusze odkryli w pełni profesjonalną linię do destylacji alkoholu, gotową do pracy. Oprócz aparatury zabezpieczono również ponad sto butelek gotowego bimbru, który najprawdopodobniej miał trafić do sprzedaży. Skala produkcji była znacząca, o czym świadczy również zabezpieczenie trzydziestu 100-litrowych beczek oraz szklanych pojemników. Naczynia te były wypełnione zacierem, z którego 72-latek planował wyprodukować kolejne partie wysokoprocentowego trunku.

72-latkowi grożą 3 lata więzienia

Właścicielem nielegalnej fabryczki okazał się 72-letni mężczyzna, który został zatrzymany na miejscu i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Teraz za swoje działania odpowie przed sądem w związku z naruszeniem przepisów prawa skarbowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, za produkcję alkoholu bez wymaganego zezwolenia grozi mu wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet do 3 lat więzienia. Służby przypominają, że spożywanie alkoholu z nieznanego źródła może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.

Źródło: Policja.pl