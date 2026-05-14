Wielka awaria PKP we Wrocławiu. Pociągi odwołane, gigantyczne opóźnienia

Awaria we Wrocławiu. Duże opóźnienia pociągów

Pasażerowie planujący podróż pociągiem w stolicy Dolnego Śląska mierzą się dzisiaj z potężnym chaosem. Poważna awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na posterunku Wrocław Grabiszyn wywołała ogromne utrudnienia. Pierwsze informacje o komplikacjach pojawiły się już rano, czyli w momencie, gdy mnóstwo podróżnych dojeżdżało do pracy.

"Grabiszyn. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Może wystąpić opóźnienie Około 30 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Przepraszamy za utrudnienia"

- można przeczytać na stronie portalpasazera.pl.

Odwołane i opóźnione połączenia z Wrocławia Głównego

Usterka błyskawicznie pociągnęła za sobą kolejne problemy. Pociągi przyjeżdżające na Wrocław Główny oraz stamtąd wyjeżdżające notują coraz większe opóźnienia, dochodzące w niektórych przypadkach do 100 minut. Kryzys dotknął zarówno składy regionalne, jak i dalekobieżne. Komplikacje uderzyły w podróżnych jadących m.in. do Świdnicy, Trzebnicy, Milicza, Ostrowa Wielkopolskiego i Jelcza-Laskowic, a także na trasie Przemyśl Główny - Szczecin Główny. Koleje Dolnośląskie potwierdziły ten stan rzeczy.

"Usterka urządzeń srk na posterunku Wrocław Grabiszyn. Pociągi kursujące na szlaku doznają opóźnień. Za utrudnienia przepraszamy"

- zakomunikował przewoźnik na swojej witrynie internetowej.

Koleje Dolnośląskie potwierdzają odwołania pociągów i komunikację zastępczą

Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Z ustaleń wynika, że w wyniku awarii trzeba było odwołać około 30 połączeń. W związku z tym dla części podróżnych przygotowano zastępczą komunikację autobusową, o czym poinformował nas przedstawiciel Kolei Dolnośląskich.

"PLK przekazała, że między godz. 12 a 14 ta awaria powinna zostać usunięta. To dotyczy pociągów kursujących z Wrocławia Głównego i do Wrocławia Głównego, z Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, Lubania, Zgorzelca, Wołowa, Ścinawy, Głogowa i Oleśnicy. Pociągi będą miały znaczne opóźnienia, około 30 zostało odwołanych. W relacjach Wrocław Główny - Trzebnica pociągi są odwołane do godz. 14:00. Pasażerowie, którzy korzystają z tych połączeń muszą się przesiąść na komunikację zastępczą. Mamy wydłużoną zastępczą komunikację autobusową ze stacji Wrocław Pracze do stacji Wrocław Psie Pole. Dzięki temu można kontynuować podróż w kierunku Wrocławia Głównego, innymi pociągami, które kursują w obrębie Wrocławia"

- relacjonuje rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich, Bartłomiej Rodak.

Skutki awarii na Dworcu Głównym potrwają do wieczora

Zespoły techniczne intensywnie działają, by usunąć awarię, jednak pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnienia wtórne sprawią, że problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać nawet do godzin wieczornych. Dodatkowym czynnikiem potęgującym chaos jest fakt, że stacja Wrocław Główny obsługuje największy ruch pasażerski w kraju, przez co każda tego rodzaju usterka owocuje długotrwałym paraliżem.