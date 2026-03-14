Uszkodzony gazociąg w Ślęzie. Kłęby ognia blisko zabudowań mieszkalnych

PAP
D.P
2026-03-14 15:45

Groźna sytuacja w podwrocławskiej Ślęzie. W wyniku uszkodzenia gazociągu doszło tam do pożaru ulatniającego się gazu. Z żywiołem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej, które zabezpieczają cały teren. Mimo że ogień pojawił się bardzo blisko domów, służby uspokajają – nikt nie odniósł obrażeń, a ewakuacja okolicznych mieszkańców nie była konieczna.

Duży pożar pod Wrocławiem. Ogień tuż obok domów! Na miejscu jest 13 jednostek straży pożarnej

Autor: Pixabay.com

Pożar gazociągu w podwrocławskiej Ślęzie

  • W miejscowości Ślęza niedaleko Wrocławia zapalił się gaz ulatniający się z przerwanego rurociągu.
  • Do akcji zabezpieczającej teren zadysponowano 13 zastępów straży pożarnej.
  • Obyło się bez poszkodowanych i nie zarządzono ewakuacji okolicznych domów.

Płonący gaz pod Wrocławiem. Interweniuje 13 jednostek straży pożarnej

Do Ślęzy, położonej w okolicach Wrocławia, skierowano 13 wozów strażackich, które walczą z pożarem wywołanym uszkodzeniem instalacji gazowej. Zdarzenie to, mimo groźnego charakteru, nie przyniosło ofiar, a ratownicy nie musieli ewakuować mieszkańców pobliskich zabudowań.

Z relacji oficera dyżurnego z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej wrocławskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że ogień wybuchł bezpośrednio w punkcie rozszczelnienia rury średniego ciśnienia. Zagrażający pożar zlokalizowany był w niewielkiej odległości od domostw.

Strażacy intensywnie pracują nad odizolowaniem strefy niebezpiecznej, tymczasem służby techniczne pogotowia gazowego starają się zneutralizować awarię i zatrzymać wyciek.

Ze wstępnych informacji wynika, że do uszkodzenia infrastruktury gazowej doszło najprawdopodobniej w trakcie prowadzonych robót ziemnych. Służby potwierdzają, że nikt z uczestników zdarzenia oraz mieszkańców nie został ranny, a ewakuacja okazała się zbyteczna.

