Uszkodzony gazociąg w Ślęzie. Kłęby ognia blisko zabudowań mieszkalnych

Pożar gazociągu w podwrocławskiej Ślęzie
- W miejscowości Ślęza niedaleko Wrocławia zapalił się gaz ulatniający się z przerwanego rurociągu.
- Do akcji zabezpieczającej teren zadysponowano 13 zastępów straży pożarnej.
- Obyło się bez poszkodowanych i nie zarządzono ewakuacji okolicznych domów.
Płonący gaz pod Wrocławiem. Interweniuje 13 jednostek straży pożarnej
Do Ślęzy, położonej w okolicach Wrocławia, skierowano 13 wozów strażackich, które walczą z pożarem wywołanym uszkodzeniem instalacji gazowej. Zdarzenie to, mimo groźnego charakteru, nie przyniosło ofiar, a ratownicy nie musieli ewakuować mieszkańców pobliskich zabudowań.
Z relacji oficera dyżurnego z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej wrocławskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że ogień wybuchł bezpośrednio w punkcie rozszczelnienia rury średniego ciśnienia. Zagrażający pożar zlokalizowany był w niewielkiej odległości od domostw.
Strażacy intensywnie pracują nad odizolowaniem strefy niebezpiecznej, tymczasem służby techniczne pogotowia gazowego starają się zneutralizować awarię i zatrzymać wyciek.
Ze wstępnych informacji wynika, że do uszkodzenia infrastruktury gazowej doszło najprawdopodobniej w trakcie prowadzonych robót ziemnych. Służby potwierdzają, że nikt z uczestników zdarzenia oraz mieszkańców nie został ranny, a ewakuacja okazała się zbyteczna.