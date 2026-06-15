Już 20 czerwca otwarcie GOkidz! - najnowocześniejszego parku rozrywki we Wrocławiu

Misja GOkidz!? Rozwijamy supermoce dzieciaków!

W GOkidz! Twoje dziecko rozwinie swoje ukryte supermoce. Powierzchnia parku 2500 m² została zaprojektowana tak, aby poprzez ruch i wyzwania wspierać rozwój zarówno fizyczny, jak i intelektualny.

Czeka tu ponad 20 fascynujących atrakcji, które rozwijają aż 7 kluczowych umiejętności. Na Kaskadzie, czyli wysokim labiryncie, dzieci poćwiczą zwinność, pokonując wąskie przejścia. Wspinaczka na ogromny, imponujący wulkan wzmocni odwagę. Zaś w gigantycznym, dwupoziomowym labiryncie, który skrywa wiele przeszkód - ruchomych mostów, przejść między „lawą” a „wodą” oraz sensorycznych ścieżek - odkryją kioski z punktami. Trasy będą mogły wyznaczać na wiele różnych sposobów, rozwijając swój spryt i umiejętność logicznego myślenia. W kosmicznej klockowni dzieci pobudzą wyobraźnię, wznosząc gigantyczne budowle czy własne bazy. W parku znajdą także aż 7 kosmicznych zjeżdżalni.

Autor: GOkidz!/ Materiały prasowe

GOkidz! uczy dzieci mądrego korzystania z nowoczesnej technologii, która wspiera ich rozwój. Za zdobyte podczas zabawy punkty będą mogły pojeździć na szalonych zderzakach i gokartach lub pograć w gry zręcznościowe w strefie GOkidz! Arcade.

Zaplanowano także strefę warsztatową, w której dzieci będą mogły tworzyć i budować, rozwijając kreatywność oraz logiczne i analityczne myślenie. Za otwarciem GOkidz! stoi ekipa Parku Atrakcji GOjump, znanego z wysokiej jakości zabawy, bezpieczeństwa i komfortu – tego samego możemy spodziewać się w GOkidz!.

Autor: GOkidz!/ Materiały prasowe

Wrocławska lokalizacja, jest drugą w Polsce - pierwszy GOkidz! stworzyliśmy kilka lat temu w Krakowie - krakowscy rodzice i dzieci uwielbiają u nas spędzać czas. Otrzymujemy mnóstwo opinii, że w GOkidz! dzieci uczą się przez zabawę i odkrywają swoje talenty, które nazwaliśmy supermocami. Każda atrakcja jest zaprojektowana tak, aby rozwinąć konkretne zdolności i nagradzać dzieciaki za wysiłek w ich pokonywaniu. To sprawia, że nasi Goście świetnie się bawią, a co najważniejsze chętnie do nas wracają. Rodzice doceniają komfort, którego mogą spodziewać się w parku - wygodną kawiarnię z widokiem na dzieci oraz bezpieczeństwo. Koncept GOkidz! idealnie wpisuje się w potrzeby wrocławskich rodziców i dopełnia GOjump, który znajduje się tuż za rogiem - mówi współtwórca marki, Maciej Tkacz

Autor: GOkidz!/ Materiały prasowe

Gra w realu: zbieraj punkty i wygrywaj!

To, co wyróżnia GOkidz! to unikalna gra w świecie rzeczywistym. Dzieci staną się bohaterami kosmicznej przygody, a podczas korzystania z atrakcji będą zbierać punkty, za które otrzymają realne nagrody. Przez grę poprowadzą dzieci bajkowi bohaterowie - szef drużyny GOkidz! Nexus oraz uroczy kot Chimeron, którego dzieci będą miały okazję spotkać na otwarciu parku.

GOkidz! nie tylko dla najmłodszych

W GOkidz! znajdzie się także przestrzeń relaksu dla rodziców i opiekunów. W GOcafe czekać będzie na nich aromatyczna kawa oraz sezonowe menu z pysznymi przekąskami. Z poziomu kawiarni widoczny będzie cały park, dzięki czemu goście będą mogli mieć swoje pociechy na oku.

Autor: GOkidz!/ Materiały prasowe

Urodziny i wycieczki szkolne pełne supermocy

GOkidz! to idealne miejsce na urodziny. Różnorodne tematyczne salki urodzinowe, personalizowana misja, animacje pełne wyzwań i niesamowite niespodzianki zagwarantują pełną moc atrakcji.

Natomiast wycieczki szkolne w GOkidz! będą łączyć edukację z prawdziwą frajdą dla całej klasy. W trakcie wizyty grupy szkolne i przedszkolne będą mogły wziąć udział w różnorodnych warsztatach, zgodnych z podstawą programową oraz pod okiem profesjonalnych animatorów.

Autor: GOkidz!/ Materiały prasowe

Rezerwacje urodzinowe oraz zapisy na wycieczki szkolne już ruszyły, zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 731 822 633 lub napisz na: [email protected]

Najważniejsze wydarzenie na mapie rodzinnej rozrywki!

Takiego miejsca na mapie Wrocławia jeszcze nie było. GOkidz! to przestrzeń, która zachwyci rodziny, szkoły i przedszkola. Urodziny pełne wyzwań, warsztaty edukacyjne, kosmiczne misje - tutaj każde dziecko poczuje się wyjątkowo, a rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci rozwijają swoje umiejętności i bawią się bezpiecznie.

Nie przegap tej daty!

📍 Gdzie? ul. Jana Długosza 42-46, Wrocław (300 m od GOjump)

📅 Kiedy? 20 czerwca 2026, godz. 9:00–21:00

📅 Bilety: https://wroclaw.gokidz.pl/