Od piątku nie wiadomo, co dzieje się z 63-letnią Ewą Głąb, na co dzień mieszkającą w Mąkolnie (gmina Złoty Stok). Z policyjnych ustaleń wynika, że kobieta opuściła swój dom około godziny 12:30. Od tamtej pory bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu. Istotny i zarazem niepokojący zwrot w poszukiwaniach przyniósł miniony weekend.

Odnalezione auto Ewy Głąb i jej przedmioty

W sobotnie popołudnie funkcjonariusze, którzy bez przerw przeczesują teren, natrafili na bardzo ważny ślad. W sąsiedniej gminie namierzono pojazd, z którego korzystała 63-latka.

- Już następnego dnia około godziny 14.30 odnaleźliśmy samochód zaginionej na terenie Kamieniec Ząbkowicki. W rejonie rzeki ujawniono rzeczy osobiste Pani Ewy. To właśnie tam skupiliśmy dużą część naszych działań

- przekazała w oficjalnym komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Poszukiwania 63-latki w Kamieńcu Ząbkowickim

Do działań w terenie zadysponowano potężne siły. Okolice kamienieckiej rzeki są skrupulatnie badane przy pomocy specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Mundurowi deklarują pełną mobilizację i zapewniają, że nie zakończą działań, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana.

- W akcji brali udział policjanci, strażacy PSP i OSP, przewodnicy psów oraz ochotnicy. Wykorzystujemy wszystko, co może pomóc: psy tropiące, łodzie, pontony, quady, sonar. Sprawdzamy każdy sygnał, każdy teren, każdy trop

- relacjonują policjanci z Ząbkowic Śląskich. Akcja poszukiwawcza zaginionej jest kontynuowana także w poniedziałek, 27 kwietnia.

Jak wygląda zaginiona mieszkanka Mąkolna?

Zarówno zrozpaczeni krewni, jak i funkcjonariusze proszą o natychmiastowy kontakt każdego, kto posiada jakąkolwiek wiedzę na temat losów kobiety. Nawet najdrobniejszy szczegół może przynieść przełom w śledztwie. Cechy fizyczne zaginionej to:

wzrost 165 centymetrów,

budowa ciała normalna,

upięte włosy,

oczy w kolorze brązowym,

brak charakterystycznych znaków szczególnych.

W chwili zniknięcia 63-latka miała na sobie szaro-różową kurtkę z kapturem, czerwoną bluzkę, ciemne spodnie oraz sportowe, jasne buty. Podróżowała srebrnym samochodem marki Skoda Fabia, z tablicami rejestracyjnymi o numerze DZA66UU.

Gdzie zgłaszać informacje o zaginionej na Dolnym Śląsku?

Służby apelują do wszystkich świadków o pomoc w szybkim zlokalizowaniu miejsca pobytu 63-letniej mieszkanki gminy Złoty Stok.

- Jeśli widzieliście Ewę lub macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu, nie zwlekajcie, skontaktujcie się z nami: 47 875 62 00 47 875 62 22 lub 112 Każda informacja ma znaczenie. Każde udostępnienie zwiększa szansę na szczęśliwe zakończenie. Pomóżmy razem odnaleźć Ewę i dać spokój jej rodzinie

- czytamy w komunikacie opublikowanym przez ząbkowicką policję.