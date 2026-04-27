2026-04-27 14:30

Współcześnie medycyna oferuje ogromne możliwości. Cały czas powstają nowe innowacje, które stają się szansą dla pacjentów zmagających się z różnymi dolegliwościami. We Wrocławiu właśnie powstało Dolnośląskie Centrum Patomorfologii. Nowa placówka ma przyspieszyć diagnostykę chorób, szczególnie nowotworowych, oraz poprawić jakość wyników badań. Sprawdziliśmy, jak działa to miejsce.

Dolnośląskie Centrum Patomorfologii otwarte!
Co to znaczy patomorfologia?

Patomorfologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem chorób (głównie nowotworowych) na podstawie zmian w tkankach oraz komórkach. Specjaliści analizują próbki pobrane podczas biopsji lub operacji. Jednocześnie też oceniają, czy zmiana nowotworowa jest łagodna, czy złośliwa, a także:

  • określają z jakiego rodzaju komórek się wywodzi;
  • jak bardzo zaawansowana jest choroba;
  • jakie są czynniki, które mogą wpływać na przebieg i skuteczność leczenia.

Patomorfologia jest fundamentem onkologii, ponieważ to właśnie od jej wyniku zależy decyzja o sposobie leczenia pacjenta. Z kolei sam patomorfolog działa jak swego rodzaju detektyw, analizując materiał biologiczny bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nowe centrum patomorfologii we Wrocławiu

We Wrocławiu właśnie powstało Dolnośląskie Centrum Patomorfologii. Jest ono częścią grupy ALAB, a także  kolejnym strategicznym krokiem w rozwoju tej sieci laboratoriów. DCP otwiera nowe możliwości w zakresie patomorfologii, diagnostyki onkologicznej i badań molekularnych.

Całe centrum tworzy zespół doświadczonych lekarzy patomorfologów oraz techników histopatologii. Znajdziemy tam nowoczesne, 400-metrowe laboratorium patomorfologiczne wyposażone w zaawansowany sprzęt oraz zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i ergonomii pracy.

Wdrożono tam również automatyzację procesów laboratoryjnych oraz system do cytologii płynnej. To rozwiązania, które pozwalają skrócić czas oczekiwania na wyniki i zwiększyć ich dokładność.

Jak możemy oddać do tej placówki próbki do badań?

- Przede wszystkim, jeśli coś nas niepokoi, w pierwszej kolejności należy udać się do lekarza w przychodni, szpitalu czy gabinecie prywatnym. Wówczas lekarz zdecyduje czy potrzebne jest wykonanie badania histopatologicznego. Jeśli tak i placówka współpracuje z DCP, próbka trafi właśnie do naszego Centrum - mówi nam prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski, kierownik Dolnośląskiego Centrum Patomorfologii.

Nowa inwestycja ma poprawić dostęp do specjalistycznej diagnostyki, szczególnie w obszarze chorób onkologicznych.