Tragiczny wypadek na A4. Nie żyje kobieta, autostrada zablokowana w kierunku Wrocławia

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej, do zdarzenia doszło 18 lipca na 118. kilometrze autostrady A4, w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam samochód ciężarowy oraz pojazd osobowy.

W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła kobieta podróżująca samochodem osobowym. Druga osoba poszkodowana wymagała pomocy medycznej i została przetransportowana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Na miejscu pracują służby ratunkowe. W działania zaangażowane są cztery zastępy PSP i OSP, policja oraz zarządca drogi. Ratownicy zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą czynności związane z usunięciem skutków wypadku.

Policja ustala dokładne przyczyny oraz przebieg tragicznego zderzenia.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz omijanie rejonu wypadku do czasu zakończenia działań.