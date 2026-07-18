Tragiczny wypadek na A4. Nie żyje kobieta, autostrada zablokowana w kierunku Wrocławia

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-18 19:28

Do tragicznego w skutkach zderzenia samochodu ciężarowego z autem osobowym doszło w sobotnie popołudnie (18 lipca) na autostradzie A4 w rejonie węzła Gościsław. Jedna osoba zginęła na miejscu, a druga została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trasa w kierunku Wrocławia pozostaje nieprzejezdna.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej, do zdarzenia doszło 18 lipca na 118. kilometrze autostrady A4, w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam samochód ciężarowy oraz pojazd osobowy.

W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła kobieta podróżująca samochodem osobowym. Druga osoba poszkodowana wymagała pomocy medycznej i została przetransportowana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tragiczny wypadek na A4. Nie żyje kobieta, autostrada zablokowana w kierunku Wrocławia
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Na miejscu pracują służby ratunkowe. W działania zaangażowane są cztery zastępy PSP i OSP, policja oraz zarządca drogi. Ratownicy zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą czynności związane z usunięciem skutków wypadku.

Policja ustala dokładne przyczyny oraz przebieg tragicznego zderzenia.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz omijanie rejonu wypadku do czasu zakończenia działań.

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