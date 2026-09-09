Tragiczny finał poszukiwań 38-latka. Wyszedł ze szpitala i przepadł bez śladu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-09 9:48

Poszukiwania Sławomira J. z Nowej Rudy zakończyły się tragicznie. Jak informuje Fakt.pl, ciało 38-letniego mężczyzny odnaleziono w Kłodzku. Jego tożsamość została potwierdzona następnego dnia.

Tragiczny finał poszukiwań 38-latka. Wyszedł ze szpitala i przepadł bez śladu
Autor: Shutterstock, Policja/ Materiały prasowe

Mieszkaniec Nowej Rudy był poszukiwany od 31 sierpnia. Mężczyzna samowolnie opuścił szpital w Kłodzku, a później nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja opublikowała jego wizerunek i rozpoczęła akcję poszukiwawczą. Do działań włączyli się strażacy z Kłodzka oraz druhowie z OSP Jaszkowa Dolna. Ratownicy sprawdzali Nysę Kłodzką i jej brzegi. Po około 40 minutach, przy ulicy Skośnej, natrafili na ciało mężczyzny.

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Tożsamość potwierdzono podczas czynności przeprowadzonych we wtorek. – Nic nie wskazuje na to, by zmarł w wyniku przestępstwa. Czekamy na wyniki sekcji zwłok – przekazała Faktowi podinsp. Wioletta Martuszewska z policji w Kłodzku.

Dokładną przyczynę jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok.

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