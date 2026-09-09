Ostatni kęs lata. Wielki finał Gastro Miasto we Wrocławiu

Wrzesień sprzyja takim spotkaniom. Można jeszcze usiąść nad rzeką z chłodnym napojem, ale gdy wieczorem robi się rześko, tym przyjemniej wrócić do stołu z gorącym daniem. Podczas finału Gastro Miasto będzie po co wracać. Restauratorzy przywiozą kuchnie o różnych temperamentach: od mięsa z ognia, przez pikantne azjatyckie sosy, po delikatne desery. Warto przyjść ze znajomymi, zamówić kilka rzeczy i próbować od siebie nawzajem.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Na finał zaprosiliśmy restauracje, które bardzo chcieliśmy pokazać wrocławskiej publiczności. Zadebiutuje Nafta, przyjadą Lobster House z Warszawy, Pan Kluska z Katowic czy Kucharz Maciej z Krakowa. Właśnie w tym kierunku rozwijamy Gastro Miasto: chcemy, żeby restauracje podróżowały między miastami, poznawały nowych gości i dawały im powód do kolejnych kulinarnych wyjazdów. A na początek wystarczy przyjść nad Odrę i spróbować – mówi Maciej Koła, twórca Gastro Miasto.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych debiutów będzie Nafta Neo Bistro, wrocławska restauracja obecna w przewodniku Michelin. Jej udział to okazja, by poznać kuchnię tego miejsca w swobodnej, festiwalowej atmosferze. Wśród gospodarzy finału znajdą się również Mariola Monczak i Pod Papugami, tym razem z nowymi daniami. Dla stałych gości będzie to więc dobry moment, by zajrzeć do znajomej restauracji i spróbować czegoś po raz pierwszy.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Przy ŻAR WINO i Pawle Bieganowskim uwagę przyciągnie ogień. W menu znajdzie się asado: żebro wołowe, chorizo i stek z przepony, podane z bakłażanem i papryką pieczonymi w popiele, wiejskim chlebem oraz sosami. Miękka, słodkawa papryka, sezonowana wołowina i ziołowe chimichurri złożą się na danie, które najpierw zapowiada się zapachem. Osobno będzie można zamówić między innymi stek z przepony sezonowany przez 14 dni czy chorizo z wieprzowiny złotnickiej i sezonowanej wołowiny. Do tego pajda chleba z masłem pimentón i sos z pomidorów pieczonych na ogniu.

Na Bulwarze Dunikowskiego spotkają się też restauracje, do których zwykle trzeba zaplanować podróż. Lobster House z Warszawy, Pan Kluska z Katowic, a także Kucharz Maciej i Stekalog z Krakowa zadebiutują podczas wrocławskiego Gastro Miasto. Z Krakowa przyjadą również Flomaro i Cocina Latina, z Katowic Vice Tacos, a znad Bałtyku Fiszka. Wśród wystawców znajdzie się także Elen. To okazja, by podczas jednego spaceru poznać miejsca z kilku części Polski i porozmawiać z ludźmi, którzy na co dzień tworzą ich kuchnię.

W Vice Tacos warto zatrzymać się przy wołowinie birria z pico de gallo, marynowaną cebulą i kolendrą. Będą też smash tacos z wołowiną, serem, karmelizowaną cebulą i sosem mango-jalapeño. Słodycz owocu i cebuli spotka się tu z ostrością papryczki, a każdy kęs będzie miał nieco inny smak.

Po gorącą miskę można skierować się do Kohana Sushi, które przygotuje tantanmen oraz Jiro Ramen Kohana x GastroMiasto. Fajna Czajna by Dim Sum Garden poda makaron biang biang w wersji klasycznej i z wołowiną, a także tost z kurczakiem w glazurze gochujang. Z kolei Soczewka zaproponuje tatar z imbirem, nori, japońskim majonezem, parmezanem z żółtka i sezamem wasabi. W jej burgerze pojawią się majonez z ndują, konfitowany boczek, grillowana cebula i cheddar.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Włoski przystanek zapewni Marietta Focacceria. W focaccii Bologna znajdą się mortadela, pesto pistacjowe i burrata, a w wersji Italiano prosciutto toscano, burrata, melon i balsamico. Soczysty owoc, słona szynka i delikatny ser dobrze pasują do popołudnia, które można jeszcze spędzić przy stole pod gołym niebem.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Słodka część finału przyniesie debiut strefy Wedel na Gastro Miasto. Będą także puszyste placuszki od Sora Fluffy Pancakes i nowość w ich menu: kurīmu sando, japoński deser na miękkim pieczywie shokupan, z bitą śmietaną, świeżymi owocami i sosem. Mochiarnia przygotuje między innymi mochi z maliną i figą, mango i marakują oraz tradycyjne warianty z fasolą adzuki albo białą fasolą z matchą.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Między kolejnymi daniami będzie można zajrzeć na festiwal wina FLOW, odwiedzić strefę sera albo wybrać się w rejs po Odrze. Na najmłodszych czekać będzie strefa dziecięca. Wieczorem zostanie jeszcze czas na muzykę i taniec. W piątek oraz sobotę strefa gastronomiczna będzie działać do północy, a silent disco potrwa od 22.00 do 2.00.

Przez cały weekend za muzykę odpowiadać będą DJ-e. W piątek program otworzy CIAŁO DJ ACADEMY, następnie zagrają STAYSTAN i STAY DIRTY! W sobotę po CIAŁO DJ ACADEMY wystąpią PEREZ oraz STAYSTAN. Niedziela przyniesie pięć kolejnych setów, od południa aż do 22.00.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Finał zamknie sezon, w którym Gastro Miasto spotykało się z publicznością Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Organizatorzy już zapowiadają kolejne kroki.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Ten sezon pokazał nam, jak wiele może wyniknąć ze spotkania restauratorów z publicznością w nowym mieście. Po Krakowie przyszła Warszawa, a teraz wracamy na finał do Wrocławia. Na przyszły rok planujemy siedem miast i 22 wydarzenia, a we Wrocławiu finał ogólnopolski. Chcemy zapraszać kolejne restauracje i dawać gościom coraz więcej okazji do odkrywania ich kuchni. Ale najpierw spotkajmy się jeszcze raz w tym sezonie, nad Odrą – zapowiada Maciej Koła.

Gastro Miasto: finał sezonu

11–13 września 2026

Bulwar Dunikowskiego we Wrocławiu

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.