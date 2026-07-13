Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S3 na Dolnym Śląsku powinni zwrócić szczególną uwagę na najbliższe dwie noce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała czasowe zamknięcie odcinka z tunelami pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Utrudnienia mają związek z corocznym przeglądem systemów bezpieczeństwa.

Utrudnienia na S3 - harmonogram zamknięcia tunelu

Powodem czasowego wyłączenia drogi z ruchu jest konieczność przeprowadzenia corocznego przeglądu. Jak informuje GDDKiA, prace serwisowe obejmą systemy bezpieczeństwa w tunelach.

- W nocy z 13 na 14 lipca (z poniedziałku na wtorek) oraz z 14 na 15 lipca (z wtorku na środę), w godzinach pomiędzy 20 a 6, zaplanowany został coroczny przegląd systemów bezpieczeństwa w tunelach drogowych

- poinformowano w komunikacie.

Utrudnienia zostały rozłożone na dwie noce.

Noc z 13 na 14 lipca (poniedziałek/wtorek)

W trakcie pierwszej nocy prace będą prowadzone na obu jezdniach. Oznacza to całkowite zamknięcie trasy w obu kierunkach.

- Pierwszej nocy, z poniedziałku na wtorek, droga ekspresowa S3 zostanie zamknięta w obu kierunkach na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ

- wyjaśnia GDDKiA.

Noc z 14 na 15 lipca (wtorek/środa)

Druga noc przyniesie nieco mniejsze utrudnienia. Zamknięty zostanie tylko jeden kierunek ruchu.

- Drugiej nocy, z wtorku na środę, zamknięty zostanie odcinek S3 w kierunku Legnicy. Przejazd tunelami w kierunku granicy z Czechami będzie otwarty

- czytamy w komunikacie.

Objazdy na S3. Jak ominąć zamknięty odcinek?

Drogowcy przygotowali objazd dla kierowców, którzy będą podróżować trasą S3 w czasie trwania prac serwisowych. Został on poprowadzony drogami lokalnymi.

- Objazd zostanie poprowadzony od węzła Bolków poprzez drogę krajową nr 5 do węzła Kamienna Góra Północ

- informuje GDDKiA.

GDDKiA apeluje do wszystkich podróżujących o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

- Informacje będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Apelujemy do kierowców o ostrożność i prosimy o zwracanie uwagi na obowiązującą organizację ruchu

- przekazują w komunikacie.

Warto pamiętać, że wszystkie kluczowe komunikaty dotyczące zmian w organizacji ruchu będą na bieżąco pojawiać się na tablicach informacyjnych umieszczonych nad drogą. Warto zwracać na nie uwagę, by bezpiecznie dotrzeć do celu.