Pilne ostrzeżenie dla kierowców! Tunel na S3 zostanie zamknięty. Sprawdź objazdy

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-13 8:57

Kierowcy podróżujący dolnośląskim odcinkiem S3 muszą przygotować się na spore niespodzianki. W najbliższych dniach przejazd trasą łączącą Bolków z Kamienną Górą będzie mocno utrudniony. Ruszają pilne prace techniczne wewnątrz tuneli. Dowiedz się, w jakich godzinach droga będzie nieprzejezdna.

Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S3 na Dolnym Śląsku powinni zwrócić szczególną uwagę na najbliższe dwie noce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała czasowe zamknięcie odcinka z tunelami pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Utrudnienia mają związek z corocznym przeglądem systemów bezpieczeństwa.

Utrudnienia na S3 - harmonogram zamknięcia tunelu

Powodem czasowego wyłączenia drogi z ruchu jest konieczność przeprowadzenia corocznego przeglądu. Jak informuje GDDKiA, prace serwisowe obejmą systemy bezpieczeństwa w tunelach.

- W nocy z 13 na 14 lipca (z poniedziałku na wtorek) oraz z 14 na 15 lipca (z wtorku na środę), w godzinach pomiędzy 20 a 6, zaplanowany został coroczny przegląd systemów bezpieczeństwa w tunelach drogowych

- poinformowano w komunikacie. 

Utrudnienia zostały rozłożone na dwie noce.

Noc z 13 na 14 lipca (poniedziałek/wtorek)

W trakcie pierwszej nocy prace będą prowadzone na obu jezdniach. Oznacza to całkowite zamknięcie trasy w obu kierunkach.

- Pierwszej nocy, z poniedziałku na wtorek, droga ekspresowa S3 zostanie zamknięta w obu kierunkach na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ

- wyjaśnia GDDKiA. 

Noc z 14 na 15 lipca (wtorek/środa)

Druga noc przyniesie nieco mniejsze utrudnienia. Zamknięty zostanie tylko jeden kierunek ruchu.

- Drugiej nocy, z wtorku na środę, zamknięty zostanie odcinek S3 w kierunku Legnicy. Przejazd tunelami w kierunku granicy z Czechami będzie otwarty

- czytamy w komunikacie. 

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Objazdy na S3. Jak ominąć zamknięty odcinek?

Drogowcy przygotowali objazd dla kierowców, którzy będą podróżować trasą S3 w czasie trwania prac serwisowych. Został on poprowadzony drogami lokalnymi.

- Objazd zostanie poprowadzony od węzła Bolków poprzez drogę krajową nr 5 do węzła Kamienna Góra Północ

- informuje GDDKiA.

GDDKiA apeluje do wszystkich podróżujących o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

- Informacje będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Apelujemy do kierowców o ostrożność i prosimy o zwracanie uwagi na obowiązującą organizację ruchu

- przekazują w komunikacie. 

Warto pamiętać, że wszystkie kluczowe komunikaty dotyczące zmian w organizacji ruchu będą na bieżąco pojawiać się na tablicach informacyjnych umieszczonych nad drogą. Warto zwracać na nie uwagę, by bezpiecznie dotrzeć do celu.

Wnętrze tunelu drogowego na trasie S3 wypełnione dymem. O utrudnieniach dla kierowców przeczytasz na Eska Wrocław.
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