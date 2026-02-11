Między zjazdami Legnica a Złotoryja na Dolnym Śląsku, doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego marki renault i samochodu osobowego marki mercedes.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki, poruszając się w kierunku granicy, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. W efekcie pojazd zjechał na lewy pas ruchu, przebił bariery rozdzielające jezdnie i uderzył w prawidłowo jadącego mercedesa. Ciężarówka wpadła następnie do przydrożnego rowu.

- Kierowca najprawdopodobniej miał wystrzał opony, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewy pas ruchu, następnie przebił bariery rozdzielające i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki mercedes, który poruszał się lewym pasem ruchu od granicy w kierunku Legnicy. Śmierć na miejscu poniósł pasażer mercedesa

- przekazała Radiu ESKA Jagoda Ekiert z legnickiej policji.

- Apelujemy do kierowców, aby przy planowaniu trasy uzbroili się w cierpliwość, stosowali się do poleceń służb kierujących ruchem oraz korzystali z wyznaczonych objazdów

- zaapelowała rzeczniczka.

Utrudnienia w ruchu

Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca także pozostaje niedostępny. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 364 na trasie Złotoryja - Legnica.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora oraz z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.