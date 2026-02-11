Tragedia na A4 pod Legnicą. W ciężarówce eksplodowała opona, nie żyje jedna osoba!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-02-11 18:31

Dramatyczne sceny na autostradzie A4. W rejonie Legnicy doszło do wypadku, w którym zginął pasażer mercedesa. Ciężarówka z impetem wbiła się w auto osobowe po przebiciu barier ochronnych.

Tragedia na A4! Śmiertelny wypadek i ogromne utrudnienia. Droga zablokowana!

i

Autor: policja Legnica/ Materiały prasowe

Między zjazdami Legnica a Złotoryja na Dolnym Śląsku, doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego marki renault i samochodu osobowego marki mercedes.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki, poruszając się w kierunku granicy, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. W efekcie pojazd zjechał na lewy pas ruchu, przebił bariery rozdzielające jezdnie i uderzył w prawidłowo jadącego mercedesa. Ciężarówka wpadła następnie do przydrożnego rowu.

- Kierowca najprawdopodobniej miał wystrzał opony, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewy pas ruchu, następnie przebił bariery rozdzielające i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki mercedes, który poruszał się lewym pasem ruchu od granicy w kierunku Legnicy. Śmierć na miejscu poniósł pasażer mercedesa 

- przekazała Radiu ESKA Jagoda Ekiert z legnickiej policji.

- Apelujemy do kierowców, aby przy planowaniu trasy uzbroili się w cierpliwość, stosowali się do poleceń służb kierujących ruchem oraz korzystali z wyznaczonych objazdów

- zaapelowała rzeczniczka. 

Utrudnienia w ruchu

Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca także pozostaje niedostępny. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 364 na trasie Złotoryja - Legnica.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora oraz z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Polecany artykuł:

Pociąg staranował busa w Chrząstawie Małej. Lądował śmigłowiec LPR
autostrada A4
Wrocław
dolny śląsk
legnica