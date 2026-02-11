Najlepsza cukiernia Wrocław - LISTA

Poszukiwanie idealnej cukierni to często nie lada wyzwanie, niezależnie od okazji. Niezależnie czy zbliża się Tłusty Czwartek, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, czy po prostu chcemy uczcić urodziny, imieniny, lub mamy ochotę na coś słodkiego, wybór najlepszej cukierni we Wrocławiu może zadecydować o sukcesie słodkich chwil. Poniżej prezentujemy starannie wyselekcjonowaną listę wrocławskich cukierni, które zdobyły uznanie klientów.

Dessert Boutique – Cukiernia Premium Wrocław Adres: Świętego Mikołaja 43, 50-136 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Fantastyczne miejsce z deserami premium w najlepszym wydaniu! Widać, że tworzą je ludzie z ogromną pasją — z najlepszych produktów i z dbałością o każdy szczegół. Desery wyglądają obłędnie, a smakują jeszcze lepiej! To była nasza pierwsza wizyta w Dessert BOUTIQUE, ale na pewno nie ostatnia. Zwyczajnie zakochaliśmy się w tym miejscu. ❤️" Cukiernia NANAN Adres: Kotlarska 32, 50-120 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemna, urocza kawiarnia, w której można zjeść słodkie dzieła sztuki. Przytulne wnętrze, przepyszne desery i miła obsługa. Polecam!" Cukiernia - Pod Trumienką Adres: Curie-Skłodowskiej 51, 50-369 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Fantastycznie pyszne pączki! Bardzo przystępne cenowo produkty, gdzie każdy zapewnia komfort delicji na podniebieniu. Spróbowałem pączka z wiśnią i pączka z truskawkami, coś pysznego. Warto wstąpić w to miejsce podczas wycieczki do Zoo, czy kompleksu Hali Stulecia." Cukiernia Sweet Angel - Torty ciasta Wrocław Adres: Słowiańska 1, 50-234 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Tort bardzo ładnie wykonany, zgodnie z zamówieniem i projektem oraz oczywiście był przepyszny 😁" AniBabki Cukiernia-kawiarnia Wrocław Adres: Horbaczewskiego 4, 54-130 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Kawałki ciasta są ogromne, a przyozdobienie porcji przepiękne! Wszystko co jest na witrynie cieszy oko;) Wypieki są pyszne;)" Cukiernia Kawiarnia DESEO Bulvary Wrocław Adres: Księcia Witolda 11, 50-206 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "To jedno z tych miejsc, gdzie wchodzi się tylko na chwilę, a kończy się siedząc dłużej niż planowało ☕ Monoporcje i croissanty nieziemskie, aż proszą się o spróbowanie🤤😍Bardzo dobra kawa. Do tego przyjemna atmosfera oraz obsługa, przy której człowiek czuje się naprawdę mile widziana. Zdecydowanie punkt do zapamiętania i powrotów. ❤️" Cukiernia Spychała Adres: Icchaka Lejba Pereca 12, 53-444 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Najlepsza cukiernia !!! Sięgam pamięcią do lat dzieciństwa i wszyscy biegaliśmy do Spychały. A były to lata 80te. Jestem nadal wraz z moją rodziną wierna cukierni z tradycjami. Wszystkie wypieki smaczne i pięknie udekorowane. Obsluga przyjazna i sympatyczna ❤️" Słodki chłopak - Pracownia cukiernicza i kawiarnia Adres: Jedności Narodowej 103, 50-001 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Bardzo ładna i klimatyczna cukiernia. Pyszne ciasta- próbowałam Brownie karmelowego i baskijskiego sernika pistacjowego. Brownie było ciut za mocno wypieczone, ale i tak smaczne. Bardzo dobra kawa i miła obsługa. Duży wybór ciast, są też drożdżowe wypieki." Tortownia na Bema - Torty na zamówienie | Sienkiewicza 2 Adres: Henryka Sienkiewicza 2, 50-265 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Jestem zachwycona i zupełnie nie rozumiem negatywnych opinii. Tydzień przed ślubem złożyłam zamówienie na tort, który łatwy do wykonania nie był. Opisałam, jak ma wyglądać, a ostatecznie jego wygląd przerósł moje i męża oczekiwania. Kontakt z pracownią 10/10, smak tortu 10/10. Przyjacielka poleciła mi to miejsce, a ja chętnie będę polecać dalej! Jeszcze raz dziękuję serdecznie ❤️" Cukiernia Kawiarnia VERDE DELICE Adres: Nowowiejska 84, 50-339 Wrocław

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "5/5 Polecamy serdecznie!! Absolutny raj dla fanów słodkości! Wszystko przepyszne, lekkie i perfekcyjnie dopracowane. Widać pasję w każdym detalu."