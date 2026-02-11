Aktualizacja, godz. 18:07

- Uzyskaliśmy dostęp do pierwszej części pojazdu. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon osoby poszkodowanej - przekazały na miejscu służby ratownicze.

Przyczyny tragicznego wypadku ustala policja. Koleje Dolnośląskie poinformowały o przerwie w ruchu pociągów w tym miejscu. Na odcinku Dobrzykowice Wrocławskie-Jelcz-Laskowice-Dobrzykowice Wrocławskie kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.

Aktualizacja, godz. 17:33

- Pociąg Kolei Dolnośląskich linii 292 relacji Jelcz-Laskowice - Miłoszyce- Doroszyce, zderzył się z samochodem typu bus. Na miejscu podnoszona jest lokomotywa z uwagi na to, że pojazd, który się zderzył został wciągnięty pod pociąg. Zdarzenie miało miejsce na przejeździe kolejowym, który nie jest wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu jest prokurator i grupa dochodzeniowo- śledcza - przekazał nam kom. Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.

Pociągiem podróżowało 11 osób i 3 osoby z obsługi pociągu. Nikt z tych osób nie odniósł obrażeń. Niestety, najprawdopodobniej doszło do wypadku śmiertelnego. Służby próbują się dostać do kierowcy busa.

Wcześniej informowaliśmy:

Zderzenie na przejeździe kolejowym

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w powiecie wrocławskim tuż po godzinie 14:00. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane o kolizji pociągu należącego do Kolei Dolnośląskich z samochodem typu bus. Na miejsce natychmiast wysłano jednostki ratownicze, aby zabezpieczyć teren i udzielić pomocy uczestnikom zdarzenia.

"Zgłoszenie otrzymaliśmy o 14:16. Wypadek wydarzył się w Chrząstawie Małej w powiecie wrocławskim" - informuje nas kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Mobilizacja służb ratunkowych

Skala wypadku wymagała zadysponowania znacznych sił i środków. W pobliżu miejsca kolizji lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co świadczy o powadze sytuacji. W akcję ratunkową zaangażowano liczne jednostki straży pożarnej, a dojazd kolejnych grup specjalistycznych jest w toku.

"Działania trwają. Na miejscu jest 13 zastępów straży pożarnej. W drodze jest specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Odnośnie liczby osób poszkodowanych oraz ich stanów nie mamy informacji obecnie" - przekazał na gorąco rzecznik straży pożarnej.

Blokada i utrudnienia

Według informacji przekazywanych przez lokalny portal "Kąty Wrocławskie na sygnale", do zdarzenia doszło na ulicy Pięknej. Obecnie teren jest szczelnie odgrodzony przez funkcjonariuszy, a przejazd w tym rejonie jest niemożliwy. Ratownicy medyczni koncentrują się na pomocy poszkodowanym, jednak służby nie podały jeszcze oficjalnego komunikatu dotyczącego liczby rannych ani ich stanu zdrowia.