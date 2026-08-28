Tragedia na A4. Kierowca busa nie miał szans. Wstępne ustalenia policji

Dramatyczny wypadek na autostradzie A4

W czwartkowy wieczór służby ratunkowe zostały pilnie wezwane do niebezpiecznego wypadku drogowego. Dramat rozegrał się na 123. kilometrze autostrady A4 na trasie w stronę Wrocławia, gdzie zderzyło się kilka pojazdów. Wstępne doniesienia brzmiały fatalnie i wkrótce okazały się niestety prawdziwe. O szczegółach jako pierwsza zaalarmowała straż pożarna.

- Zdarzenie drogowe na 123 km autostrady A-4 w kierunku Wrocławia. Niestety w wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.

Makabryczne zderzenie trzech pojazdów na A4. Wstępne ustalenia

Interweniujące na miejscu wypadku służby zastały przerażający widok potężnie zniszczonych pojazdów, co świadczyło o ogromnej sile zderzenia. Policjanci z Komendy Powiatowej w Środzie Śląskiej podali już wstępny przebieg tych tragicznych wydarzeń. Wiadomo, że w tragicznym zderzeniu uczestniczył bus, samochód ciężarowy i pojazd osobowy.

- Na 123,7 km autostrady A4, w kierunku Wrocławia, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów - busa, pojazdu ciężarowego oraz samochodu osobowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bus uderzył w pojazd ciężarowy, a następnie w busa uderzył samochód osobowy - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej.

Zginął kierowca busa. Ogromne utrudnienia na A4

Niestety wypadek miał tragiczny finał, ponieważ kierujący busem zginął na miejscu i nie miał szans na ratunek. Służby medyczne musiały także udzielić pomocy drugiej poszkodowanej osobie. Z powodu wypadku ruch w tym miejscu przez wiele godzin był mocno utrudniony. W wydanym oświadczeniu policja potwierdziła zgon kierowcy i wystosowała ważny apel.

- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł mężczyzna, kierujący busem. Kierująca pojazdem osobowym została poszkodowana i została transportowana karetką pogotowia do szpitala. W zdarzeniu brały udział łącznie trzy osoby - przekazała policja w Środzie Śląskiej.

Wypadek wygenerował potężne utrudnienia dla wszystkich kierowców udających się do Wrocławia. W pewnym momencie trasa w tym kierunku była całkowicie zablokowana.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o bezwzględne utrzymywanie bezpiecznego dystansu pomiędzy pojazdami, co w przypadku konieczności nagłego zahamowania bywa decydujące.

Obecnie trwają czynności śledcze prowadzone przez funkcjonariuszy, których celem jest drobiazgowe odtworzenie całego wypadku i wyjaśnienie jego dokładnych przyczyn.