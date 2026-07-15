To polskie lotnisko nie ma sobie równych! Właśnie otrzymało prestiżową nagrodę

Wielki sukces wrocławskiego lotniska

Nagroda ACI EUROPE uchodzi za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie awiacji, często nazywane "lotniczym Oscarem". Decyzję o jej przyznaniu podejmuje grono niezależnych ekspertów, wśród których znajdują się przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, EUROCONTROL, EASA, OECD oraz ACI World. Kapituła ocenia całokształt funkcjonowania lotniska, biorąc pod uwagę standardy obsługi podróżnych, innowacyjne rozwiązania, rozbudowę infrastruktury oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

W bieżącym roku to właśnie wrocławskie lotnisko pokonało wszystkich rywali w swojej kategorii.

Nowe rekordy Portu Lotniczego Wrocław w cieniu wielkich zmian

Miniony rok stanowił dla wrocławskiego portu lotniczego ogromne wyzwanie. Mimo realizacji najdroższego projektu infrastrukturalnego w dziejach lotniska i wynikającego z tego 40-dniowego zawieszenia lotów, obiekt odprawił rekordowe 4,9 miliona osób.

Dodatkowo lotnisko zachowało świetne wyniki punktualności i poszerzyło ofertę połączeń. Zespół oceniający zwrócił uwagę, że w przeciwieństwie do wielu innych europejskich portów, które w trakcie remontów zmniejszają przepustowość, Wrocław zdołał utrzymać ciągłość działania, zapewniając przy tym pełne bezpieczeństwo pasażerów.

Autor: Wrocław Airport/ Materiały prasowe

Organizacja Finału Ligi Konferencji UEFA we Wrocławiu doceniona

Kapituła konkursu była pod szczególnym wrażeniem sprawnej organizacji obsługi finałowego meczu Ligi Konferencji UEFA. W zaledwie trzy dni przez wrocławskie lotnisko przewinęło się aż 57 tysięcy podróżnych. Odnotowano też 517 operacji lotniczych. Pobito wówczas rekordy w każdej dziedzinie ruchu lotniczego w ujęciu dobowym. Właśnie to wydarzenie uznano za potwierdzenie znakomitych zdolności operacyjnych lotniska.

Rozbudowa Portu Lotniczego Wrocław idzie pełną parą

W tym samym czasie prowadzono intensywne prace modernizacyjne. Wdrożono nowy system odprawy bagażowej, powiększono strefy, w których odbywa się kontrola bezpieczeństwa, a także zrewitalizowano strefy dostępne dla pasażerów. Mimo trwających prac budowlanych, port osiągnął imponującą punktualność na poziomie 98 procent i nie odwołano żadnego rejsu.

Pszczoły na wrocławskim lotnisku. Nietypowy projekt zachwycił jurorów

Port Lotniczy Wrocław zyskał uznanie także za swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. Szczególną uwagę jurorów zwróciła inicjatywa założenia lotniskowej pasieki, która wspiera lokalny ekosystem. Kapituła uznała ten pomysł za niezwykle „wyjątkowy i innowacyjny”.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław dziękuje pracownikom

Prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, Karol Przywara, jest niezwykle dumny z otrzymanego wyróżnienia.

– Ta nagroda jest zwieńczeniem wyjątkowego roku i dowodem na to, że nawet w najbardziej wymagających warunkach można osiągać ambitne cele – mówi Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław. - W 2025 roku prowadziliśmy największą inwestycję w historii lotniska, obsługiwaliśmy rekordową liczbę pasażerów i organizacyjnie sprostaliśmy wyzwaniu, jakim był finał Ligi Konferencji UEFA. Ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania naszych pracowników, którzy każdego dnia udowadniali profesjonalizm, elastyczność i gotowość do działania w niestandardowych warunkach. To przede wszystkim ich nagroda.

Wrocławskie lotnisko dołącza do europejskiej czołówki

Podczas tegorocznej gali uhonorowano również największe i najbardziej znane lotniska w Europie. Na liście nagrodzonych znalazły się między innymi londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie Fiumicino oraz lotnisko w Wiedniu. Sukces wrocławskiego portu sprawia, że znalazł się on w prestiżowym gronie najważniejszych lotnisk na Starym Kontynencie.

Autor: Wrocław Airport/ Canva.com

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