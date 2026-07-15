Horror we Wrocławiu! Półnagi mężczyzna groził nożem przechodniom

W poniedziałek 13 lipca na ulicy Stanisławowskiej we Wrocławiu rozegrały się naprawdę przerażające sceny. Do internetu trafiło wideo przedstawiające ubranego wyłącznie w krótkie spodenki agresora, który z niebezpiecznym narzędziem w dłoni groził przechodniom. Cała sytuacja miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego Muchobór Wielki. Mężczyzna bez koszulki wzbudził ogromną panikę wśród mieszkańców.

Panika we Wrocławiu. Ludzie uciekali przed nożownikiem na przystanku

Zdezorientowani mieszkańcy uciekali przed napastnikiem. Jeden z bezpośrednich obserwatorów tych wydarzeń zrelacjonował portalowi tvn24.pl to, co działo się na ulicy. Jak podkreślił, ze względów bezpieczeństwa wolał wraz z małżonką przeczekać najgorsze chwile w zamkniętym pojeździe.

- Widziałem, że ludzie uciekają z przystanku, głównie dzieci. Wtedy zobaczyłem, że szaleje z nożem ten człowiek. Byłem z żoną, staraliśmy się nie wychodzić z samochodu

- opisywał całą sytuację jeden ze świadków w rozmowie z serwisem tvn24.pl.

Podejrzany 38-latek z Wrocławia zatrzymany przez policję

We wtorek, policjanci z pododdziału Wrocław-Fabryczna zlokalizowali i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o wywołanie paniki na osiedlu.

- Mężczyzna, który groził przechodniom przy ul. Stanisławowskiej, został zatrzymany. Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna zatrzymali mężczyznę, który wczoraj przy ul. Stanisławowskiej miał grozić przechodniom wykorzystując do tego nóż. Obecnie funkcjonariusze prowadzą z jego udziałem dalsze czynności procesowe, wyjaśniając wszystkie okoliczności zdarzenia. Podejrzewany o ten czyn to 38-letni obywatel Polski

- poinformowała oficjalnie podkomisarz Aleksandra Freus, reprezentująca Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.

Aktualnie służby starają się ustalić dokładne pobudki kierujące 38-latkiem oraz precyzyjnie odtworzyć przebieg zdarzenia na ulicach miasta.

Wrocław.38-letni Polak biegał półnagi na ulicy z nożem i zaczepiał przypadkowych ludzi. Wina przechodniów, pewnie za głośno chodzili po chodniku. pic.twitter.com/JW3vTQpC5U— Koneser Związku Radzieckiego/X (@KrzysiekWSK) July 15, 2026