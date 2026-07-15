Nie żyje 24-letnia Jessica z Wrocławia. Ratownicy odnaleźli ciało modelki

Informacje o zaginięciu 24-letniej Jessiki pojawiły się w mediach we wtorek. Modelka z Wrocławia była widziana po raz ostatni w poniedziałek wieczorem w okolicach ulicy Kunickiego. Po ponad dobie poszukiwań, w środę 15 lipca nadeszły wstrząsające doniesienia ze strony Wodnej Służby Ratowniczej i wrocławskiej policji.

Zaginięcie 24-letniej Jessiki z Wrocławia

Do szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej zaangażowano duże grupy ratowników. Istotnym punktem zwrotnym było zabezpieczenie zapisu z kamer, który doprowadził służby nad miejscowy zbiornik wodny. Przebieg dramatycznej, nocnej interwencji został szczegółowo opisany przez Wodną Służbę Ratowniczą.

- Tragiczny finał poszukiwań Wczoraj, przed godz. 22:00, Ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej włączyli się do poszukiwań zaginionej 24-letniej mieszkanki Wrocławia, Jessiki. Zebrane informacje oraz analiza zapisu z pobliskiego monitoringu skierowały działania ratowników na staw znajdujący się w pobliżu miejsca jej zamieszkania. Przy użyciu sonaru AquaEye wytypowano obiekt znajdujący się pod wodą. Następnie, przed godz. 2:00 w nocy, z dna zbiornika wydobyto ciało kobiety. Czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzą Policja i Prokuratura. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia

- informuje Wodna Służba Ratownicza.

Śledztwo ws. śmierci modelki z Wrocławia

Tam, gdzie wydobyto zwłoki, swoje działania operacyjne długo prowadzili funkcjonariusze, którym towarzyszył nadzorujący prokurator. Służby starają się zrekonstruować przyczyny zgonu wrocławianki. Tragiczny finał poszukiwań potwierdziła także Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze poinformowali, że na obecnym etapie nie będą ujawniać dodatkowych informacji.

- Informujemy o tragicznym finale zakończonych poszukiwań 24-letniej kobiety. Na ten moment to wszystkie informacje jakie przekazujemy do publicznej wiadomości - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zmarła Jessica spełniała się zawodowo w modelingu. Jej kreacje i występy na wybiegu można było podziwiać między innymi podczas cyklicznych wydarzeń modowych z serii Wrocław Fashion Week.