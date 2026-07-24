Najbliżsi 24-latki podzielili się informacjami na temat terminu uroczystości pogrzebowych. Z zamieszczonego w mediach społecznościowych nekrologu wynika, że pożegnanie zmarłej zaplanowano na nadchodzącą sobotę. Zrozpaczona rodzina przekazała dokładne szczegóły dotyczące miejsca i czasu tego smutnego wydarzenia.

"Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą żałobną w kaplicy na Nowym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Starowiejska 42 w Smolcu w sobotę 25 lipca 2026 roku o godz. 11:00." - czytamy w nekrologu.

Z komunikatu wynika ponadto, że po nabożeństwie żałobnym odbędzie się uroczyste odprowadzenie trumny na miejsce spoczynku.

Tragiczna śmierć 24-letniej modelki we Wrocławiu

Przypominamy, że do wstrząsającego zdarzenia doszło w połowie lipca we Wrocławiu. Zaniepokojona rodzina powiadomiła służby o zaginięciu kobiety po tym, jak niespodziewanie urwał się z nią kontakt. Jessicę J. po raz ostatni widziano wieczorem 13 lipca. Natychmiast podjęto poszukiwania na szeroką skalę. Niestety, w nocy z 14 na 15 lipca zwłoki 24-latki zostały wyłowione ze zbiornika wodnego niedaleko jej domu.

Śledztwo w sprawie śmierci Jessiki. Prokuratura o przyczynach

Po wyciągnięciu ciała z wody służby od razu rozpoczęły dochodzenie mające wyjaśnić, jak doszło do tragedii. Kluczowe dla sprawy były wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok. Zgodnie z początkowymi ustaleniami biegłych, bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety było utonięcie. Zaznaczono jednocześnie, że dotychczas zebrany materiał dowodowy wyklucza na ten moment udział w zdarzeniu osób trzecich.

"Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci"

Nagłe odejście 24-latki wstrząsnęło nie tylko jej najbliższymi znajomymi, lecz także całym modowym środowiskiem we Wrocławiu. Jessica J. regularnie brała udział w wydarzeniach z cyklu Wrocław Fashion Week. Organizatorzy tej modowej imprezy przed kilkoma dniami zamieścili w mediach społecznościowych wzruszające pożegnanie, w którym wspominali jej serdeczny i ciepły charakter.

- Są takie chwile i emocje, które niezwykle trudno ubrać w słowa. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jessici - wieloletniej modelki Wrocław Fashion Week. Przez lata była częścią naszej historii, wnosiła na wybieg nie tylko profesjonalizm i talent, ale przede wszystkim ciepło, uśmiech i wyjątkową energię, którą zapamiętamy na zawsze. Dziś nasze myśli są z Jej rodziną, bliskimi i wszystkimi, którzy mieli szczęście Ją poznać. Żegnaj, Jessico. Dziękujemy, że byłaś częścią naszej społeczności. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci

- napisano na Wrocław Fashion Week.