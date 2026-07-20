Wenecja Karkonoszy. Skąd wzięła się nazwa?

Kowary na Dolnym Śląsku, bo o tym mieście mowa, to miasto założone przed wiekami w malowniczej dolinie potoku Jedlica. Po obu stronach rzeki przez lata powstawały domy i kamienice, więc mieszkańcy musieli połączyć oba brzegi. Dziś, w mieście można naliczyć aż ponad 50 różnego rodzaju kładek i mostków! To właśnie im miasto zawdzięcza swój uroczy przydomek.

Specjalnie dla turystów i mieszkańców utworzono tu promenadę spacerową „Wenecja Karkonoszy”. Ścieżka prowadzi wzdłuż rzeki Jedlicy, a każdy z mostków został ozdobiony metaloplastyką nawiązującą do dawnych zawodów, takich jak kowal, złotnik czy młynarz. Spacerując wzdłuż Jedlicy, warto pamiętać, że ten potok sprawił w przeszłości mieszkańcom dużo problemów. W 1897 roku miasto nawiedziła wielka powódź.

Spacer po kowarskiej starówce i hejnał z ratusza

Spacerując po Kowarach, nie można pominąć starówki. Najciekawsze fragmenty przekształcono w uroczy deptak. Codziennie w samo południe z Ratusza rozbrzmiewa hejnał, w którym, jak podkreśla miasto – „uważny słuchacz odnajdzie stukot kowalskiego młota symbolizującego pięć wieków historii i tradycji górniczej Kowar”. Najpiękniejszym budynkiem jest właśnie Ratusz, wzniesiony w latach 1786–1789 według projektu Christiana Schultza.

Podziemne tajemnicze tunele Kowar

Miasto przez wieki związane było z górnictwem. Jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji jest Kopalnia Podgórze – podziemna trasa liczy około 1600 metrów. Można tu zobaczyć „Skarbiec Walonów”, „Kapliczkę św. Barbary”, a nawet drzwi w „Przedsionku Tartaru”, których – jak głosi legenda – lepiej nie otwierać. Niedaleko znajdują się również sztolnie, gdzie przez lata wydobywano rudę żelaza i uranu. W latach 70. funkcjonowało tu unikatowe w Polsce Inhalatorium Radonowe.

Jeśli ktoś chce przenieść się w czasie, powinien zajrzeć też do Muzeum Sentymentów, które mieści się w dawnej Fabryce Dywanów. Jak czytamy na miejskiej stronie zwiedzający mogą odwiedzić „pokój dziadków, pokój prezesa, gabinet lekarski, kuchnię babci czy ciemnię fotograficzną”. Można też zadzwonić przez stary telefon z tarczą czy pograć na retro komputerach Atari lub Commodore.W Kowarach działa też Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, gdzie zobaczyć można zamki, klasztory i kościoły w miniaturze.

Kowary dla aktywnych turystów

Kowary to także świetna baza wypadowa dla miłośników górskich wędrówek. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta: „W zaledwie kilka godzin można zdobyć najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę (1603 m n.p.m.). oraz Rudaw Janowickich – Skalnik (945 m n.p.m). Ze względu na wyjątkowy mikroklimat oraz działające podziemne inhalatorium radonowe Kowary są miejscem przyjaznym dla osób cierpiących na schorzenia górnych dróg oddechowych i układu krążenia”.

Po aktywnym dniu można zrelaksować się nad Kowarskim Zalewem. Ten zbiornik retencyjny, dzięki odnowie, stał się popularną atrakcją z nową ścieżką edukacyjną i pomostem widokowym.

Jak dojechać do Kowar?

Kowary leżą w powiecie karkonoskim, około 12 km od Jeleniej Góry i zaledwie 8 km od Karpacza. Dzięki temu łatwo tu dotrzeć zarówno samochodem, jak i komunikacją publiczną. Z Wrocławia do Kowar dojedziemy autem w około 2 godziny (ok. 120 km) drogą S3 i dalej DK5 oraz DW367. Bezpośrednio do Kowar pociągów już nie ma, ale można dojechać do Jeleniej Góry (ze stacji m.in. Wrocław, Warszawa, Poznań), a stamtąd złapać autobus do Kowar.

Co jeszcze zobaczyć w najbliższej okolicy?

Położenie Kowar czyni je doskonałą bazą wypadową do odkrywania innych perełek regionu. W niewielkiej odległości od miasta znajduje się Pałac Wojanów – urokliwa rezydencja otoczona malowniczym parkiem, idealnym na spokojny spacer. Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów słynnej Doliny Pałaców i Ogrodów. Miłośnicy przyrody powinni z kolei wybrać się do Wodospadu Kamieńczyka, jednego z najbardziej imponujących w Polsce. Jego kaskady spadają z wysokości ponad 27 metrów, tworząc niezapomniany widok.

Artykuł aktualizowany.

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