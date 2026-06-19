Tarczyński buduje i zatrudnia

Zakłady Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym są dziś jednym z największych pracodawców w regionie. Obecnie zatrudniają około 3 tysięcy osób. Firma stale się rozwija, inwestując zarówno w nowoczesne technologie, jak i w ludzi, którzy mają tworzyć jej przyszłość.

- Ciągle zwiększamy skalę działalności produkcyjnej, m.in. rozbudowując moce wytwórcze, co pozwoli nam odpowiedzieć na rosnący popyt na nasze produkty także na rynkach zagranicznych, przede wszystkim w Niemczech, ale też w Wielkiej Brytanii, Holandii, Rumunii, Czechach i pozostałych krajach europejskich jak również na rynkach poza Europą, gdzie chcemy być istotnym graczem. Sprzedaż na rynkach eksportowych systematycznie rośnie. W tej chwili to około 1/3 przychodów grupy – mówi Marcin Dymitruk, Wiceprezes Zarządu Tarczyński S.A.

Nowe miejsca pracy i wewnętrzne awanse

Choć hale są jeszcze w budowie, rekrutacja już trwa. Firma chce odpowiednio wcześniej przygotować nowych pracowników, aby mogli zdobywać doświadczenie w obecnie działających obiektach i płynnie przejść do pracy po uruchomieniu nowych przestrzeni produkcyjnych.

Poszukiwani są pracownicy na różnych szczeblach – od stanowisk produkcyjnych po kadrę menedżerską i dyrektorską. Tarczyński szuka między innymi operatorów maszyn, brygadzistów, liderów linii, kierowników zmianowych, magazynierów, specjalistów ds. jakości, logistyków oraz managerów obszarów.

- W Tarczyński S.A. prowadzimy rekrutację na wielu płaszczyznach – od stanowisk podstawowych aż po kadrę zarządzającą. Szukamy zarówno osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, jak i doświadczonych ekspertów. Chcemy tworzyć miejsce, w którym można rozwijać się zawodowo i budować swoją przyszłość na lata – mówi Aleksandra Rogala, Manager Działu Kadr i Płac w Tarczyński S.A.

W firmie dużą rolę odgrywają awanse wewnętrzne. Wśród kadry kierowniczej są osoby, które zaczynały pracę od praktyk, produkcji lub logistyki, a dziś zarządzają strategicznymi obszarami działalności spółki.

– Przyszedłem do Tarczyński S.A. na praktyki w 2012 roku. Z czasem dostawałem coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Firma umożliwiała udział w szkoleniach, targach i wyjazdach branżowych. Najważniejsze były jednak chęć do pracy, nauki i odpowiedzialność za produkt – mówi Kamil Wawrzyniak, Dyrektor Technologii, Badań i Rozwoju oraz Wiceprezes Zarządu Tarczyński S.A.

Rozwój pracowników i dodatkowe korzyści

Firma stawia na rozwój swoich pracowników, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów, szkoleń lub studiów związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Zakres wsparcia jest bardzo szeroki i każdorazowo dostosowywany indywidualnie do potrzeb pracownika oraz specyfiki stanowiska. Finansowane są zarówno studia podyplomowe i programy MBA, jak również specjalistyczne szkolenia zawodowe.

Tarczyński S.A. regularnie inwestuje także w rozwój kadry menedżerskiej. Obecnie realizowane są szkolenia przez wyspecjalizowane agencje. Szczególną uwagę poświęca się także działowi utrzymania ruchu, który stanowi kluczowy element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tarczyński to nie tylko produkcja – to także zaawansowane zaplecze techniczne, wymagające wysokich kompetencji i ciągłego doskonalenia. W ramach tego obszaru setki pracowników rocznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez profesjonalne jednostki inżynierskie.

Pracownicy mają możliwość korzystania z indywidualnych kursów językowych. Firma wspiera naukę języków obcych, m.in. języka angielskiego, dostosowując formę wsparcia do indywidualnych potrzeb zainteresowanych osób. Dotyczy to także cudzoziemców, którym oferuje się naukę języka polskiego, co ułatwia adaptację zarówno w miejscu pracy, jak i w codziennym funkcjonowaniu.

Ważnym elementem kultury organizacyjnej jest także wsparcie nowych pracowników. Szczególną opieką obejmowani są stażyści, którzy przez cały okres stażu współpracują z opiekunem z działu HR. Na zakończenie programu każdy stażysta prezentuje swoją pracę lub projekt dotyczący wybranego zagadnienia.

Pracownicy Tarczyński S.A. mają możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu medycznego. Dostępny jest szeroki zakres usług – od badań laboratoryjnych po specjalistyczną diagnostykę. Istnieje także możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowo funkcjonuje program rekomendacji pracowniczych „Poleć nas”. Za skuteczne polecenie nowego pracownika osoba rekomendująca może otrzymać premię w wysokości do 3000 zł netto.

W trosce o komfort i codzienne potrzeby pracowników firma planuje budowę żłobka oraz przedszkola w pobliżu swojej siedziby. Inwestycja ma ułatwić godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz zapewnić pracownikom większą wygodę i poczucie bezpieczeństwa w organizacji opieki nad dziećmi.

Tarczyński szkoli

Firma prowadzi programy stażowe i współpracuje ze szkołami branżowymi oraz technicznymi. Już od września uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu będą mogli rozpocząć naukę w klasie patronackiej o profilu Technik Technologii Żywności, objętej patronatem Tarczyński S.A. oraz WD Foods.

Przez pięć lat uczniowie będą zdobywać wiedzę zarówno w szkole, jak i bezpośrednio w nowoczesnych zakładach produkcyjnych firmy. Program zakłada praktyczne warsztaty, wizyty studyjne oraz możliwość poznania pracy działów jakości i technologii żywności. Najlepsi uczniowie będą mogli liczyć na stypendia, szkolenia i dodatkowe wyjazdy edukacyjne. Uczniowie mają także pierwszeństwo zatrudnienia.

Tarczyński S.A. współpracuje także ze szkołą we Wrocławiu, gdzie szkoli się techników-robotyków, a w Miliczu wspiera stypendiami uczniów klasy wielobranżowej.

– Nasza firma daje realną szansę rozwoju i inwestuje w potencjał ludzi, którzy chcą związać z nami swoją przyszłość na dłużej. W branży produkcji żywności doświadczenie, wiedza oraz dobre zgranie pracowników mają kluczowe znaczenie – mówi Radosław Chmurak, Wiceprezes Zarządu Tarczyński S.A.

Co ważne, programy rozwojowe są zaplanowane w ten sposób, by poprowadzić pracownika od poziomu stażysty aż do kadry kierowniczej, jeśli tylko sprzyjają temu predyspozycje. Przez cały czas nauka odbywa się pod okiem wysokiej rangi specjalistów w branży.

Polski lider z międzynarodowym zasięgiem

Grupa Tarczyński jest dziś liderem rynku kabanosów i wędlin paczkowanych w Polsce. Firma posiada zagraniczne filie, a jej produkty trafiają do ponad 30 krajów świata. W tym roku przedsiębiorstwo założone przez Elżbietę i Jacka Tarczyńskich obchodzi jubileusz 35-lecia, pozostając przez cały ten czas przedsięwzięciem rodzinnym i opartym na polskim kapitale. Firma znana jest z dużego zaangażowania społecznego, wspierając sport, lokalne inicjatywy oraz działania edukacyjne. Tarczyński S.A. jest sponsorem tytularnym wrocławskiego stadionu - Tarczyński Arena, sponsorem PGE Narodowego w Warszawie, reprezentacji Polski w piłce nożnej, klubu futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław i pochodzącej z rodzinnych stron założycieli firmy drużyny Baryczy Sułów. Dzięki współpracy z obiektami sportowymi, a także sponsoringowi wydarzeń, klubów, czy piłkarskiej kadry Polski, pracownicy mają możliwość korzystania z biletów na różnego rodzaju wydarzenia sportowe i rozrywkowe. Organizowane wydarzenia są okazją do wspólnej integracji - uczestniczą w nich nie tylko pracownicy, ale często także całe rodziny.