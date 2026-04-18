Tajemnicze zgłoszenie na Dolnym Śląsku. Trwa akcja służb w rejonie zamku. Świadek miał zauważyć spadający balon

D.P
2026-04-18 17:25

Niepokojące informacje docierają z Dolnego Śląska. W pobliżu Zamku Czocha trwa intensywna akcja poszukiwawcza, którą zainicjowało zgłoszenie o rzekomym upadku balonu. Informację taką przekazał naoczny świadek. Jak informuje Polsat News, ratownikom wciąż nie udało się zlokalizować miejsca ewentualnej katastrofy ani odnaleźć żadnych rannych osób.

Autor: Pexels.com ZDJĘCIE POGLĄDOWE
  • Szeroko zakrojone działania ratunkowe prowadzone są na Dolnym Śląsku w pobliżu Zamku Czocha po informacji o runięciu balonu.
  • Funkcjonariusze policji oraz strażacy wykorzystują bezzałogowce i helikopter, aby sprawdzić zalesione obszary.
  • Ratownicy weryfikują prawdziwość doniesień i ustalają, czy ktokolwiek z załogi obiektu potrzebuje wsparcia medycznego.

Akcja służb na Dolnym Śląsku. Świadek widział spadający balon przy Zamku Czocha

W sobotę po południu (18 kwietnia) służby zostały zaalarmowane o możliwym incydencie w rejonie Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Jak podaje Polsat News, świadek miał zauważyć spadający balon w pobliżu miejscowości Leśno i Bożkowice.

Informacja trafiła do służb około godziny 15, po czym natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz policję, które rozpoczęły przeszukiwanie wskazanego obszaru.

Helikopter i drony nad jeziorem. Trudne poszukiwania z powietrza

W operacji uczestniczy kilka zastępów straży pożarnej – zarówno zawodowej, jak i ochotniczej. Do wsparcia działań wykorzystano także policyjny śmigłowiec oraz drona, które pomagają w przeszukiwaniu terenu z powietrza.

Z przekazanych dotąd informacji wynika, że nie udało się jeszcze ustalić miejsca ewentualnego upadku. Na razie brak też potwierdzenia, czy ktokolwiek ucierpiał w zdarzeniu.

Według portalu eLuban.pl, działania koncentrują się głównie na terenach leśnych w okolicach jeziora przy Zamku Czocha. Służby wciąż nie znają dokładnej lokalizacji zdarzenia i nie mają pewności, czy rzeczywiście doszło do wypadku oraz czy są osoby poszkodowane.       

