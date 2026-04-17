Gigantyczna wygrana w polskim mieście. Zwycięzca zaufał ślepemu losowi i rozbił bank

Wielka wygrana w Lotto we Wrocławiu

Totalizator Sportowy przekazał oficjalną informację o jednej głównej nagrodzie z czwartkowego losowania Lotto. 16 kwietnia zwycięzca wzbogacił się o 8 637 083,90 złotych. Szczęśliwy kupon został wysłany w stolicy Dolnego Śląska, a dokładnie w kolekturze zlokalizowanej przy ulicy Maurycego Mochnackiego 29/1 we Wrocławiu.

Jest to już trzydziesta druga „szóstka” trafiona w historii losowań na terenie tego dolnośląskiego miasta. Jednocześnie jest to absolutnie rekordowa suma wygrana w tym konkretnym punkcie sprzedaży.

Triumfator nie analizował statystyk ani nie typował własnych numerów. Zdecydował się na grę systemem na chybił trafił, oddając swój los w ręce ślepego trafu. Zwycięska kombinacja liczb wylosowana 16 kwietnia to 21, 22, 25, 27, 29 oraz 37.

Na co można przeznaczyć 8,6 mln zł z Lotto?

Taka suma działa na wyobraźnię i otwiera ogromne możliwości finansowe. Oto co dokładnie można nabyć za zdobyte miliony:

Ekskluzywne mieszkanie w sercu stolicy albo dwa przestronne apartamenty na terenie Wrocławia.

Rozległą posesję z prywatnym basenem w wybranym zakątku naszego kraju.

Kolekcję luksusowych aut, obejmującą modele takie jak Porsche czy nowoczesny Mercedes z napędem elektrycznym.

Długoletnie zagraniczne wojaże w najwyższym standardzie w pierwszej klasie.

Portfel nieruchomości pod wynajem, generujący pasywny i stabilny dochód na lata.

Otrzymana kwota wystarczy także na założenie dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, o ile zwycięzca ma duszę biznesmena.

Są to środki gwarantujące całkowity reset życiowy, pozwalające na natychmiastową spłatę wszelkich zobowiązań oraz zapewniające spokojną przyszłość.

Zasady losowania Lotto. Jak grać, by wygrać?

Lotto od dekad pozostaje najchętniej wybieraną loterią na polskim rynku. Jej mechanizm jest niezwykle klarowny:

Uczestnik wskazuje 6 z 49 dostępnych cyfr, robiąc to osobiście lub zdając się na wybór terminala.

Rozstrzygnięcia zapadają w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Rozbicie banku i zgarnięcie puli głównej wymaga bezbłędnego wytypowania całej szóstki.

Poprawne skreślenie 3, 4 lub 5 numerów również gwarantuje nagrody pieniężne, choć w zdecydowanie niższych kwotach.

Ostateczna wartość nagrody pierwszego stopnia zależy od wielkości kumulacji oraz frekwencji wśród grających.

Czytelny regulamin i szansa na gigantyczne pieniądze niezmiennie przyciągają tłumy, a efektem są potężne wygrane takie jak ta odnotowana w stolicy Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk sprzyja milionerom z Lotto

Wrocław od dawna znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej pomyślnych lokalizacji na mapie polskich gier losowych. Właśnie dopisano tam kolejne nazwisko do elitarnego klubu milionerów. Niewykluczone, że sam zainteresowany nie zdążył jeszcze sprawdzić swoich wyników i nie ma pojęcia o swoim niebywałym szczęściu.

