Na policyjnych stronach upublicznione są zestawienia kobiet ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wizerunki oraz szczegółowe dane identyfikacyjne ściganych obywatelek trafiły do jawnych rejestrów policyjnych, co ma bezpośredni związek z toczącymi się przeciwko nim postępowaniami. Mundurowi mocno wierzą, że mieszkańcy regionu zaangażują się w poszukiwania i pomogą w zlokalizowaniu uciekinierek.

Kobiety z Dolnego Śląska ścigane za rozboje. Gdzie szukać listy nazwisk?

Opublikowane zestawienie obejmuje kobiety ścigane w związku z popełnieniem różnorodnych czynów zabronionych. Wśród głównych przewinień wymienia się przede wszystkim rozboje oraz kradzieże mienia. Kompletną bazę ukrywających się osób, wzbogaconą o dokładne informacje dotyczące prawnych podstaw prowadzonych działań, można bez problemu znaleźć w oficjalnej witrynie internetowej pod adresem poszukiwani.policja.gov.pl.

Śledczy wyraźnie zaznaczają, że nawet najdrobniejszy szczegół może przynieść przełom w prowadzonych sprawach i docelowo doprowadzić do ujęcia poszukiwanych. Osoby dysponujące jakąkolwiek wiedzą na temat aktualnego miejsca przebywania którejkolwiek z pań ukazanych w zestawieniu, powinny niezwłocznie zareagować. Służby proszą o bezpośredni kontakt z najbliższą jednostką terytorialną policji lub o szybki telefon pod bezpłatne numery alarmowe 112 i 997.