Policja szuka tych kobiet na Dolnym Śląsku. Mają na sumieniu poważne przewinienia

Wojciech Kulig
2026-04-17 14:09

Funkcjonariusze z województwa dolnośląskiego opublikowali wizerunki kobiet ściganych za poważne naruszenia prawa. Ich zdjęcia zasilają policyjne rejestry. Mundurowi apelują do obywateli o wsparcie w namierzeniu poszukiwanych i zachęcają do zapoznania się z udostępnionymi fotografiami.

Kobiety poszukiwane za rozboje i kradzieże na Dolnym Śląsku. Zobacz zdjęcia i nazwiska
KASZYC PATRYCJA KOZŁOWSKA MAGDALENA KOZŁOWSKA BARBARA BATÓG AGNIESZKA
Galeria zdjęć 15

Na policyjnych stronach upublicznione są zestawienia kobiet ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wizerunki oraz szczegółowe dane identyfikacyjne ściganych obywatelek trafiły do jawnych rejestrów policyjnych, co ma bezpośredni związek z toczącymi się przeciwko nim postępowaniami. Mundurowi mocno wierzą, że mieszkańcy regionu zaangażują się w poszukiwania i pomogą w zlokalizowaniu uciekinierek.

Kobiety z Dolnego Śląska ścigane za rozboje. Gdzie szukać listy nazwisk?

Opublikowane zestawienie obejmuje kobiety ścigane w związku z popełnieniem różnorodnych czynów zabronionych. Wśród głównych przewinień wymienia się przede wszystkim rozboje oraz kradzieże mienia. Kompletną bazę ukrywających się osób, wzbogaconą o dokładne informacje dotyczące prawnych podstaw prowadzonych działań, można bez problemu znaleźć w oficjalnej witrynie internetowej pod adresem poszukiwani.policja.gov.pl.

Śledczy wyraźnie zaznaczają, że nawet najdrobniejszy szczegół może przynieść przełom w prowadzonych sprawach i docelowo doprowadzić do ujęcia poszukiwanych. Osoby dysponujące jakąkolwiek wiedzą na temat aktualnego miejsca przebywania którejkolwiek z pań ukazanych w zestawieniu, powinny niezwłocznie zareagować. Służby proszą o bezpośredni kontakt z najbliższą jednostką terytorialną policji lub o szybki telefon pod bezpłatne numery alarmowe 112 i 997.

poszukiwani przez policję
dolny śląsk