Szokujący atak nastolatek na 74-latkę. Jedna biła, reszta wyciągnęła telefony

Bezwzględny atak na seniorkę. Nastolatki wszystko rejestrowały

Sprawa mrozi krew w żyłach. W biały dzień w Legnicy doszło do dramatycznych scen. Z pozoru spokojny, niedzielny spacer zamienił się w prawdziwy koszmar dla 74-letniej kobiety. Do idącej z kościoła seniorki nagle podeszły trzy młode dziewczyny. Nie padły żadne słowa, nie było mowy o próbie kradzieży. Niespodziewanie jedna z nastolatek uderzyła starszą kobietę pięścią w twarz z taką siłą, że złamała jej nos. Jak zaznaczono, zdarzenie nie miało motywu rabunkowego, co jeszcze bardziej podkreśla jego bezsensowną brutalność. Koleżanki napastniczki nie stanęły w obronie ofiary – zamiast tego wyciągnęły telefony i dokładnie filmowały całe zajście.

7

„Trzy zaszły mi drogę z prawej strony, ta jedna spojrzała mi w oczy i uderzyła pięścią w twarz z całej siły. To nie było na tle rabunkowym, bo nie miałam torebki nawet ze sobą. Pozostałe filmowały wszystko” – relacjonuje w lokalnych mediach 74-latka.

Koszmar 74-latki. Złamany nos i lodowata obojętność świadków

Uderzenie było na tyle mocne, że seniorka doznała poważnych obrażeń twarzy i złamania nosa. Zdezorientowana i obolała kobieta nie mogła pojąć, dlaczego padła ofiarą tak potwornego ataku. Najbardziej porażający w tej historii jest jednak fakt, że pozostałe dziewczyny nie wykazały żadnego współczucia. Zamiast powstrzymać agresywną koleżankę lub pomóc zakrwawionej seniorce, wolały rejestrować jej cierpienie smartfonami. Po brutalnym ciosie nastolatki uciekły, zostawiając 74-latkę własnemu losowi. Kobieta zdołała o własnych siłach dotrzeć do domu, skąd wezwano pogotowie. Medycy potwierdzili liczne potłuczenia twarzoczaszki oraz złamanie nosa.

13-latka zatrzymana. Nagranie z pobicia w sieci

Funkcjonariusze policji, dysponując nagraniem z bulwersującego incydentu, szybko namierzyli główną agresorkę. Okazała się nią 13-letnia obywatelka Ukrainy, przebywająca w Polsce od kilku lat. Nastolatka natychmiast trafiła do policyjnej izby dziecka. Jej dalszym losem zajmie się sąd rodzinny, który zadecyduje o ewentualnych konsekwencjach. Sprawa rodzi jednak wiele pytań o odpowiedzialność biernych obserwatorek, które z zimną krwią filmowały bezbronność starszej pani.

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której młoda osoba podchodzi do niczego nieświadomej, obcej kobiety i wymierza jej potężny cios w twarz. Zdarzenie to obnaża nie tylko brutalność sprawczyni, ale przede wszystkim przerażające znieczulenie na krzywdę drugiego człowieka. Ze względu na młody wiek, zatrzymanej 13-latce grozi maksymalnie kilkumiesięczny pobyt w zakładzie poprawczym, choć niewykluczone, że sprawa zakończy się jedynie na dozorze kuratora.