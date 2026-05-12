Ogień w domu pomocy społecznej. Dziesiątki ewakuowanych i ranny podopieczny

Pożar w DPS w Szarocinie. Błyskawiczna ewakuacja podopiecznych

Służby ratunkowe otrzymały zawiadomienie o pojawieniu się ognia w dolnośląskim Szarocinie w poniedziałek tuż po godzinie 18. Żywioł zaatakował pierwsze piętro obiektu oznaczonego literą „C”, gdzie na co dzień mieszkają pacjenci wymagający nieustannego wsparcia. Do walki z płomieniami zadysponowano 11 wozów bojowych z powiatu kamiennogórskiego, blisko 40 strażaków. Jeszcze dotarli na miejsce, personel rozpoczął wyprowadzanie pensjonariuszy na zewnątrz. Z zagrożonej strefy udało się bezpiecznie ewakuować łącznie 51 osób. Jeden z mieszkańców nawdychał się dymu, dlatego ratownicy medyczni musieli przetransportować go do pobliskiego szpitala. Reszta podopiecznych znalazła bezpieczne schronienie pod okiem opiekunów. O szczegółach poinformowali w komunikacie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze:

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie

„PILNE: Pożar w DPS w Szarocinie 🚒 Dziś ok. godziny 18:20 doszło do pożaru w jednym z budynków DPS w Szarocinie. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób, a jedna osoba poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej z powiatu kamiennogórskiego oraz przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego i Starostwa Powiatowego. Trwa sprawdzanie pomieszczeń. Sytuacja jest pod kontrolą.”

Akcja strażaków w powiecie kamiennogórskim. Przyczyny pożaru pozostają nieznane

Ratownikom udało się sprawnie dotrzeć do źródła płomieni i zablokować im drogę do innych części budynku. Na miejsce pożaru przyjechali też pracownicy lokalnego starostwa oraz sztabu zarządzania kryzysowego. Marek Malich z kamiennogórskiej straży pożarnej potwierdził pełne opanowanie zagrożenia. Powód pojawienia się ognia w budynku opiekuńczym nie został jeszcze ustalony.

Quiz. Zamek czy pałac? Rozpoznaj dolnośląskie zabytki po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Trzeci co do wielkości zamek w Polsce, położony nad Pełcznicą, słynie z tajemnic z czasów II wojny światowej Zamek Grodno Zamek Książ Zamek Czocha Następne pytanie