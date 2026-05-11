Książulo zamówił najdroższą pizzę w Polsce! Cena zwala z nóg, a co było w środku?!

Książulo, czyli Szymon Nyczke, to obecnie jeden z czołowych polskich twórców internetowych, który swoją pasję do jedzenia przekuł w gigantyczny sukces. Jego filmy, w których testuje bary, restauracje i budki z kebabem, regularnie przyciągają miliony widzów. Tym razem youtuber postawił sobie wyjątkowo ambitny cel - spróbować najdroższej pizzy w Polsce. W poszukiwaniu kulinarnego rekordu udał się do Głogowa.

Najdroższa pizza w Polsce za 1500 zł. Co kryje się w środku?

Celem podróży Książula była pizzeria „Affamato”, zlokalizowana na głogowskiej starówce. To właśnie tam serwowane jest danie, którego cena przyprawia o zawrót głowy. Za jeden placek trzeba zapłacić aż 1500 zł. Skąd taka kwota? Pizza jest przygotowywana z najbardziej luksusowych składników.

- To jest najdroższa pizza w Polsce. Możecie ją zjeść tylko w Głogowie i kosztuje 1500 złotych. Pizza z wagyu

- mówi na nagraniu Książulo.

Jak zdradził youtuber, na pizzy znajduje się aż 400 gramów wołowiny wagyu A5, czyli najbardziej ekskluzywnego mięsa na świecie, a także kawior z jesiotra.

Nietypowe zamówienie i piękny gest

Okazuje się, że zamówienie tak drogiej pizzy nie jest proste. Trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem i wpłacić niemałą zaliczkę.

- Ogólnie tą pizzę trzeba zamawiać z dwudniowym wyprzedzeniem i musieliśmy zrobić blika. Żeby ją zamówić, musieliśmy zrobić połowę zaliczki

- mówi na nagraniu Książulo.

Prawdziwe zaskoczenie czekało jednak na youtubera przy finalizacji płatności. Właściciele lokalu „Affamato” postanowili, że pozostała kwota nie trafi do ich kasy.

- Teraz mieliśmy dopłacić 750, ale powiedzieli, że masz wpłacić na fundację. Miło z ich strony

- dodał z uznaniem Książulo.

Jak się dowiedzieliśmy chodzi o fundację Cancer Fighters.

Jak smakuje pizza za 1500 zł? Książulo ocenia

Po pierwszym szoku związanym z rozmiarem dania - "Myślałem, że to mniejsze jest, a to normalnie duży placek" - Książulo przeszedł do degustacji. Ilość mięsa zrobiła na nim ogromne wrażenie. - Tego wagyu to tu jest nawalone ostro, 400 g, mogę to ściągnąć, to takie dwa dobre obiady, jeśli chodzi o mięso - stwierdził. A jak smak?

- Delikutaśne, tłuściutkie, maślane wagyu. Mięsko pycha, dobre, bardzo dobre

- ocenił Książulo.

Youtuber przyznał, że choć próbował już wołowiny wagyu, to nigdy w takim połączeniu. - Wagyu jadłem dwa lub trzy razy, ale na pizzy z kawiorem, z sałatą rzymską i w ogóle, i w ogóle z pizzą, to ja nie jadł takiego czegoś - mówił. Połączenie smaków okazało się strzałem w dziesiątkę. - Ta ikra, ten kawior z jesiotra, gdzieś delikatnie daje jakby słoność do tej wołowiny, bo nie czuję żadnego posmaku rybnego - ocenił.

Książulo nie ukrywał, że miał pewne obawy, ale smak całkowicie je rozwiał.

- Obawiałem się większego bubla. Bardzo dobre wagyu i smaczna pizza. (...) Bałem się, że to będzie kolejny chwyt. 1500 złotych, najdroższa pizza w Polsce, ale że będzie smakowała źle. Ta smakuje dobrze, jeśli kochacie wagyu, macie 1500 złotych, chcecie spróbować połączenia wagyu na pizzy, to myślę, że spoko ogólnie

- podsumował Książulo.