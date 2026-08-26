Swoja Olimpia – codzienna wygoda w sercu Swojczyc

Zakupy i usługi zawsze po drodze

Swoja Olimpia naturalnie wpisuje się w rytm dnia mieszkańców. Codzienne zakupy można wygodnie zrobić w Lidlu, szybkie uzupełnienie domowych zapasów zapewnia Żabka, a drogeria Rossmann pozwala załatwić najpotrzebniejsze sprawy w jednym miejscu.

Kompleks rozwija również ofertę modową. Sinsay przyciąga nowoczesnym stylem i szerokim wyborem ubrań oraz dodatków do domu, natomiast butik Madamey odpowiada na potrzeby klientek poszukujących bardziej indywidualnych, kobiecych stylizacji.

Miejsce, które odpowiada na codzienne potrzeby

Swoja Olimpia to nie tylko zakupy. Na miejscu działają również punkty usługowe, medyczne i przestrzenie wspierające aktywny styl życia. Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z usług SportsMedic, zadbać o regenerację i zdrowie, a także rozwijać swoje pasje w działającej na terenie kompleksu szkole tańca.

Rodziny doceniają również obecność przedszkola Leśne Zuchy, które podkreśla lokalny i rodzinny charakter całego miejsca.

Autor: Swoja Olimpia / Materiały prasowe

Moovy Home – nowoczesny sposób na wygodne życie

Nowym elementem rozwijającym ofertę Swojej Olimpii są apartamenty Moovy Home – nowoczesne, w pełni wyposażone lokale dostępne w elastycznej formule abonamentowej. To rozwiązanie stworzone dla osób, które cenią wygodę, mobilność i prostotę codziennego życia.

Moovy Home oferuje gotowe do zamieszkania apartamenty z dostępem do udogodnień, takich jak strefa coworkingowa, sala fitness czy przestrzenie wspólne sprzyjające odpoczynkowi i pracy. Mieszkańcy mogą korzystać z przejrzystego modelu opłat oraz wygodnej lokalizacji, która pozwala mieć zakupy, usługi, rekreację i komunikację miejską w zasięgu kilku minut.

To propozycja odpowiadająca współczesnemu stylowi życia – wygodnemu, elastycznemu i skoncentrowanemu na oszczędności czasu.

Lokalne centrum codzienności

Swoja Olimpia została zaprojektowana wokół codziennych potrzeb mieszkańców. Można tu zrobić zakupy, zadbać o zdrowie, znaleźć chwilę na aktywność lub odpoczynek, odebrać dziecko z przedszkola i załatwić wiele spraw bez konieczności przemieszczania się po mieście.

To właśnie połączenie wygody, usług i nowoczesnych rozwiązań sprawia, że Swoja Olimpia staje się naturalnym wyborem– miejscem, które po prostu ułatwia codzienne życie.