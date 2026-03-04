Sprzedają mieszkania za grosze. Tylko 4 tys. zł za metr!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-04 15:13

PKP wyprzedaje swoje mieszkania w całej Polsce, a ceny mogą zaskakiwać. W niektórych lokalizacjach metr kwadratowy kosztuje zaledwie około 4 tys. zł, a całe lokale można kupić już za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Choć wiele z nich wymaga remontu, dla części kupujących to niepowtarzalna okazja, by zdobyć własne "M" za ułamek rynkowej ceny. Wybraliśmy najciekawsze oferty!

Radio ESKA Google News

Setki mieszkań na sprzedaż w całej Polsce. Cena? Zaskakująco niska

W czasach gdy ceny nieruchomości w Polsce biją rekordy, oferta państwowej spółki kolejowej może wydawać się wręcz niewiarygodna. Polskie Koleje Państwowe wystawiły bowiem na sprzedaż setki mieszkań w całym kraju, a ceny są zaskakująco niskie.

Okazuje się, że PKP S.A. dysponuje ogromnym zasobem nieruchomości. W sprzedaży znajduje się blisko 700 lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek. Są to głównie mieszkania znajdujące się w dawnych budynkach kolejowych, często zlokalizowane w pobliżu torów lub dworców.

Wśród sprzedawanych nieruchomości są zarówno mieszkania w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Oferty można znaleźć np. we Wrocławiu, Katowicach czy Opolu, ale także w takich miejscach jak Racibórz, Bartoszyce, Mrągowo, Braniewo czy Dobra.

W galerii zdjęć poniżej zebraliśmy kilka ofert z Wrocławia. Sprawdźcie, być może któryś z lokali spodoba się i wam! Co ciekawe, w ofercie jakiś czas temu dostępne było m.in. dwupokojowe mieszkanie przy ul. Stanisława Małachowskiego o powierzchni 79 mkw., które zostało wystawione za jedynie 320 tys. zł.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mieszkania za grosze we Wrocławiu. Oferty prosto od PKP

Mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu - PKP
Galeria zdjęć 10

Polecany artykuł:

PKP IC wprowadza system nagród dla pasażerów. Częstsze podróże będą się opłacać!

Mieszkanie za 25 tys. zł? To możliwe

Największe emocje budzą najtańsze lokale. W niektórych przypadkach ceny wywoławcze zaczynają się już od około 25 tys. zł, czyli znacznie poniżej średnich cen rynkowych mieszkań w Polsce. Jakiś czas temu pojawiła się oferta m.in. w Niedźwiedniku koło Ziębic, gdzie lokal o powierzchni użytkowej 22 mkw. z dodatkową przestrzenią wyceniono właśnie na 25 tys. zł. 

Polecany artykuł:

Najgorsze miasta do życia w woj. śląskim według AI. Spartańska rzeczywistość

Kolejowy majątek trafia na rynek

Mało kto zdaje sobie sprawę, że kolejowe spółki są jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. PKP zarządza ogromnym majątkiem – od mieszkań i kamienic po działki oraz budynki gospodarcze. Część z nich nie jest już potrzebna do prowadzenia działalności kolejowej, dlatego trafia na sprzedaż.

Quiz geograficzny. Rozpoznasz dworzec PKP po zdjęciu i podpowiedzi? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Stolica województwa zachodniopomorskiego
Szczecin Główny dworzec
PKP
mieszkania