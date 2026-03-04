Sprzedają mieszkania za grosze. Tylko 4 tys. zł za metr!

Setki mieszkań na sprzedaż w całej Polsce. Cena? Zaskakująco niska

W czasach gdy ceny nieruchomości w Polsce biją rekordy, oferta państwowej spółki kolejowej może wydawać się wręcz niewiarygodna. Polskie Koleje Państwowe wystawiły bowiem na sprzedaż setki mieszkań w całym kraju, a ceny są zaskakująco niskie.

Okazuje się, że PKP S.A. dysponuje ogromnym zasobem nieruchomości. W sprzedaży znajduje się blisko 700 lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek. Są to głównie mieszkania znajdujące się w dawnych budynkach kolejowych, często zlokalizowane w pobliżu torów lub dworców.

Wśród sprzedawanych nieruchomości są zarówno mieszkania w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Oferty można znaleźć np. we Wrocławiu, Katowicach czy Opolu, ale także w takich miejscach jak Racibórz, Bartoszyce, Mrągowo, Braniewo czy Dobra.

W galerii zdjęć poniżej zebraliśmy kilka ofert z Wrocławia. Sprawdźcie, być może któryś z lokali spodoba się i wam! Co ciekawe, w ofercie jakiś czas temu dostępne było m.in. dwupokojowe mieszkanie przy ul. Stanisława Małachowskiego o powierzchni 79 mkw., które zostało wystawione za jedynie 320 tys. zł.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mieszkania za grosze we Wrocławiu. Oferty prosto od PKP

10

Mieszkanie za 25 tys. zł? To możliwe

Największe emocje budzą najtańsze lokale. W niektórych przypadkach ceny wywoławcze zaczynają się już od około 25 tys. zł, czyli znacznie poniżej średnich cen rynkowych mieszkań w Polsce. Jakiś czas temu pojawiła się oferta m.in. w Niedźwiedniku koło Ziębic, gdzie lokal o powierzchni użytkowej 22 mkw. z dodatkową przestrzenią wyceniono właśnie na 25 tys. zł.

Kolejowy majątek trafia na rynek

Mało kto zdaje sobie sprawę, że kolejowe spółki są jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. PKP zarządza ogromnym majątkiem – od mieszkań i kamienic po działki oraz budynki gospodarcze. Część z nich nie jest już potrzebna do prowadzenia działalności kolejowej, dlatego trafia na sprzedaż.