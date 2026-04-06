Śmiertelny wypadek w Małej Wsi Dolnej. Nie żyje 17-latka, 20-latek miał zakaz prowadzenia

Śmiertelny wypadek w Małej Wsi Dolnej. 17-latka zginęła na miejscu

W niedzielne popołudnie, 5 kwietnia zgorzeleccy policjanci otrzymali pilne wezwanie do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Do koszmarnego wypadku doszło na jednej z tras powiatowych w okolicach miejscowości Mała Wieś Dolna. Do akcji natychmiast skierowano funkcjonariuszy, a na miejscu tragedii pojawili się również prokurator, technik kryminalistyki oraz biegły.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 20-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego, kierując samochodem marki Audi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo” - przekazali przedstawiciele KPP w Zgorzelcu.

W momencie silnego uderzenia w pojeździe podróżowała czwórka młodych ludzi. Niestety, 17-letnia mieszkanka powiatu zgorzeleckiego poniosła śmierć na miejscu, natomiast 16-letnia dziewczyna i 26-letni mężczyzna z obrażeniami zostali natychmiast przetransportowani do szpitala.

„Policjanci ustalili, że kierujący prowadził pojazd pomimo obowiązującego sądowego zakazu kierowania pojazdami. Mężczyzna był trzeźwy, jednak została od niego pobrana krew do dalszych badań. 20-latek został zatrzymany, a pojazd zabezpieczono na policyjnym parkingu” - poinformowali funkcjonariusze.

Zgorzelecka policja apeluje do kierowców

Służby prowadzą obecnie intensywne działania, które mają na celu dokładne ustalenie przebiegu i przyczyn tego tragicznego w skutkach wypadku. Przedstawiciele policji, podsumowując dramatyczne wydarzenia, wydali stanowczy apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego, ostrzegając przed brawurą i ignorowaniem przepisów.

„To zdarzenie pokazuje, jak niewiele potrzeba, by doszło do dramatu. Nadmierna prędkość, brak rozwagi oraz lekceważenie przepisów ruchu drogowego mogą prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Dlatego przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosowujmy styl jazdy do warunków panujących na drodze i nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu czy narkotykach oraz wbrew obowiązującym zakazom. Pamiętajmy, na drodze nie jesteśmy sami. Każda nieodpowiedzialna decyzja może kosztować czyjeś życie” - zaznaczyli.

Odkręcił gaz w bloku wielorodzinnym i uciekł. Policja znalazła 45-latka w hotelu - zobacz zdjęcia:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru