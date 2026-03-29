Śmiertelny wypadek na DK8. Samochód wbił się w ciężarówkę

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-03-29 9:02

W niedzielę, 29 marca rano, na dolnośląskim odcinku drogi krajowej nr 8 w Wilkowie Wielkim doszło do katastrofalnego zderzenia. Trzy osoby straciły życie, a potężne utrudnienia wymusiły na służbach organizację lokalnych objazdów dla kierowców.

Tragiczne zderzenie na ruchliwym odcinku DK8 w okolicach Niemczy

Do makabrycznego wypadku doszło niedaleko Niemczy, na wyjątkowo uczęszczanym fragmencie drogi krajowej nr 8. Przedstawiciel dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał, że auto osobowe zderzyło się tam z pojazdem ciężarowym.

Uderzenie charakteryzowało się ogromną siłą, co doprowadziło do natychmiastowej śmierci trójki pasażerów osobówki. Dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku pozostają na ten moment całkowicie nieustalone.

Trasa DK8 całkowicie zablokowana po tragicznym wypadku

Od samego rana na miejscu tragedii intensywnie pracują odpowiednie służby ratunkowe. Funkcjonariusze policji, strażacy oraz prokurator zabezpieczają ślady i szczegółowo badają przebieg porannego incydentu.

– Trasa jest nieprzejezdna i będzie zablokowana przez kilka godzin. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami – poinformował dyżurny GDDKiA.

Paraliż w stronę Kłodzka i Wrocławia. Policja prosi o ostrożność na DK8

Zmotoryzowani podróżujący w kierunku Kłodzka oraz Wrocławia muszą przygotować się na ogromne trudności. Na pobliskich trasach błyskawicznie tworzą się zatory, dlatego mundurowi proszą o rozwagę i bezwzględne słuchanie poleceń służb kierujących ruchem.

Śledztwo na niebezpiecznej trasie DK8. Biegli szukają przyczyn

Teren wypadku dokładnie analizują specjaliści, których wiedza pozwoli zrozumieć bezpośrednie powody tak dramatycznego w skutkach zderzenia.

Należy przypomnieć, że to kolejne tragiczne zdarzenie na krajowej ósemce. Ta dolnośląska trasa słynie z ogromnego natężenia ruchu i należy do najbardziej wymagających szlaków komunikacyjnych w regionie.

