41-letni Polak zatrzymany w Görlitz. Zaskoczeni niemieccy policjanci przecierali oczy ze zdumienia

Rutynowa kontrola 41-letniego Polaka w Görlitz

W czwartek kilka minut po godzinie dwudziestej na stację kolejową w Görlitz wjechał skład pasażerski jadący z terytorium Polski. Przedstawiciele niemieckiej policji federalnej weszli do wagonów, aby zweryfikować tożsamość podróżnych przekraczających granicę. W trakcie sprawdzania dokumentów 41-letniego obywatela naszego kraju szybko wyszło na jaw, że jego przeszłość obfituje w niezwykle liczne konflikty z prawem.

Dziesięć wpisów w systemie i cztery listy gończe za podróżnym z Polski

Policyjne komputery po wpisaniu danych mężczyzny natychmiast wyrzuciły aż dziesięć aktywnych wpisów. Zaledwie ułamek z nich stanowiły zwykłe zapytania, natomiast cztery policyjne rekordy okazały się pełnoprawnymi nakazami aresztowania. Pozostałe sześć komunikatów pochodziło od śledczych z różnych regionów, którzy usilnie próbowali ustalić dokładne miejsce pobytu podejrzanego, aby pchnąć do przodu prowadzone postępowania karne. Zatrzymany miał na swoim koncie między innymi kradzieże, niszczenie cudzego mienia, bezprawne wtargnięcia na posesje oraz oszustwa związane z wyłudzaniem świadczeń.

– Mężczyzna był poszukiwany przez prokuratury z całych Niemiec – dodał Weise, podkreślając skalę sprawy.

Niezapłacona grzywna zaprowadziła 41-latka prosto za kratki

Obywatel Polski posiadał znaczące zaległości finansowe wobec niemieckiego wymiaru sprawiedliwości wynoszące dokładnie 1065 euro. Zatrzymany pasażer nie dysponował gotówką pozwalającą na natychmiastowe uregulowanie długu. Surowe przepisy obowiązujące u naszych zachodnich sąsiadów nie pozostawiają w takich momentach żadnego pola do negocjacji. Mundurowi po dopełnieniu wszelkich formalności przetransportowali dłużnika do pobliskiego zakładu karnego, gdzie będzie musiał odpracować nałożone kary w formie przymusowej odsiadki.

Niemiecka policja skrupulatnie weryfikuje pasażerów z Polski

Czwartkowa interwencja dobitnie udowadnia, że służby porządkowe w Niemczech niezwykle dokładnie sprawdzają tożsamość osób wjeżdżających z terytorium Rzeczypospolitej. Tego typu zmasowane nagromadzenie zarzutów u jednego człowieka należy do rzadkości, o czym otwarcie i z niemałym zdumieniem mówią sami przedstawiciele służb granicznych. Zatrzymanie 41-letniego podróżnego stanowi doskonały przykład na to, że unikanie odpowiedzialności karnej po drugiej stronie Odry zazwyczaj kończy się niezwykle szybkim osadzeniem w celi.

100

