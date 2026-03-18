Pożar w Nowym Kościele. Mieszkańcy są w szoku. "Szkoda ich, to młode chłopaki były"

Tragedia w gminie Świerzawa. Ogień strawił dom

W nocy z wtorku na środę w Nowym Kościele (gmina Świerzawa) doszło do pożaru domu jednorodzinnego. W płomieniach zginęło dwóch mężczyzn w wieku 52 i 48 lat. Wioska, na co dzień spokojna i otoczona lasami, stała się miejscem tragicznych wydarzeń. Wiadomość o śmierci sąsiadów głęboko poruszyła mieszkańców.

Mieszkańcy wspominają zmarłych 52- i 48-latka

W chwili wybuchu pożaru w budynku przebywały trzy osoby. Uratował się jedynie 40-letni, lekko niepełnosprawny Bohdan, który uciekł na zewnątrz, gdy ogień zaczął trawić parter. Jego dwaj koledzy, dotknięci bezdomnością i tymczasowo mieszkający w budynku, nie mieli szans na ucieczkę i zginęli w środku.

Sąsiedzi nie kryją szoku po tragicznym zdarzeniu. Pani Józefa, jedna z mieszkanek wsi, przyznaje, że mimo trudnej sytuacji życiowej, mężczyźni cieszyli się sympatią wśród miejscowych.

"Ci mężczyźni mieszkali tam dość długo, nie chuliganili, trochę pili, byli bardzo lubiani w społeczności. Szkoda ich, to młode chłopaki były"

- wyznała w rozmowie z reporterem "Super Expressu" zszokowana kobieta.

Dokładne przyczyny pojawienia się ognia są badane przez policję i biegłych. Wśród mieszkańców krążą nieoficjalne informacje, że pożar mógł rozpocząć się od kominka. W nocy strażacy zmagali się nie tylko z pożarem na parterze, ale musieli również schłodzić butlę z gazem, by nie doprowadzić do potężnej eksplozji.

"Dodatkowym zagrożeniem okazała się butla z gazem propan- butan, znajdująca się w jednym z pomieszczeń. Strażacy skutecznie schłodzili butlę, a po jej wyniesieniu w bezpieczne miejsce nadzorowali jej temperaturę"

- poinformował st. kpt. Marcin Grubczyński z KP PSP w Złotoryi.

Policja i prokuratura badają przyczyny pożaru

Piotr Dąbrowa z Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi poinformował, że po opanowaniu sytuacji strażacy przekazali sprawę odpowiednim służbom:

"Pożar szybko ugaszono, następnie na miejscu pojawiła się policja, która po dogaszeniu zaczęła prowadzić czynności"

Obecnie śledczy, pod nadzorem prokuratury, analizują zebrane dowody, by ustalić, dlaczego doszło do tego tragicznego w skutkach pożaru.