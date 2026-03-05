Aktualizacja, godz. 10:00

Pojawiły się nowe, tragiczne informacje po nocnym pożarze w Świeradowie-Zdroju. Strażacy, którzy zakończyli działania gaśnicze i rozpoczęli przeszukiwanie zniszczonego budynku, odnaleźli zwłoki człowieka.

Jak ustaliło Radio Eska, ciało zostało znalezione podczas sprawdzania pogorzeliska.

Wcześniej informowaliśmy:

Duży pożar w znanym górskim kurorcie rozegrał się głęboką nocą. Płomienie błyskawicznie ogarnęły całą bryłę Pensjonatu Dawid zlokalizowanego przy ulicy Górskiej w Świeradowie-Zdroju, doprowadzając do jego całkowitej ruiny. Zgłoszenie o zagrożeniu dotarło do dyżurnych kilkanaście minut po godzinie 2:00. Zaledwie dobę wcześniej obiekt opuścili obywatele Ukrainy. Głos w sprawie zabrała burmistrz miasta, Edyta Wilczacka.

"Dziś w nocy około godz 2.15 w Świeradowie wybuchł pożar Pensjonatu Dawid na ulicy Górskiej. W pensjonacie nie było ludzi. Ubolewam bo budynek spłonął i dla właściela to ogromna strata. Na miejscu działają dwie jednostki OSP Świeradów-Zdrój , jednostka PSP Lubań , są także inne jednostki z powiatu lubańskiego oraz lwóweckiego"- przekazała Edyta Wilczacka.

Trudna akcja gaśnicza przy ulicy Górskiej

Dyspozytorzy natychmiast zadysponowali w rejon zdarzenia liczne siły ratownicze. W momencie przyjazdu pierwszych wozów bojowych, pożar był już w fazie w pełni rozwiniętej, trawiąc budynek od fundamentów aż po dach. Ogień z ogromną prędkością zajmował kolejne kondygnacje, w tym piętro i poddasze. Walka z żywiołem była niezwykle wymagająca i wymusiła ściągnięcie posiłków w liczbie kilkudziesięciu ratowników z terenów dwóch powiatów.

"Pożar szybko się rozprzestrzenił i objął piętro, poddasze oraz dach obiektu. Z pierwszych ustaleń wynika, że budynek od wczoraj był niezamieszkały, po tym jak opuścili go zakwaterowani tam obywatele Ukrainy. W chwili dojazdu strażaków cały obiekt był już objęty ogniem. Obecnie trwa dogaszanie poddasza, jednak nie mamy możliwości sprawdzenia go w całości, ponieważ zniszczona została klatka schodowa. Dopiero po dogaszeniu i zabezpieczeniu konstrukcji strażacy sprawdzą wszystkie pomieszczenia. Na tę chwilę nie mamy osób poszkodowanych"

- informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Liczne jednostki straży pożarnej w walce z ogniem

W działania ratownicze zaangażowano zastępy płynące z powiatów lubańskiego oraz lwóweckiego. Na miejscu zdarzenia pracowali zawodowcy z JRG Lubań i JRG nr 1 Jelenia Góra, wspierani przez ochotników z OSP Świeradów-Zdrój, Pobiedna, Leśna czy Pisarzowice. W akcji uczestniczyli także druhowie z Mirska, Świecia, Rębiszowa i Orłowic-Krobicy. Teren działań zabezpieczali funkcjonariusze policji oraz pracownicy pogotowia energetycznego.