Pogodowy kataklizm nad Polską. Wydano alerty RCB i ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia

Ostrzeżenia I stopnia. Burze w Wielkopolsce, Łódzkiem i na Podkarpaciu

Najniższy poziom ostrzeżeń dotyczy województw wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego oraz południowych fragmentów Podkarpacia. Te komunikaty meteorologiczne zachowają swoją ważność maksymalnie do godziny 23:00 we wtorek.

„Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu” - czytamy w komunikacie IMGW.

Chociaż mówimy o najniższym szczeblu alertu, zagrożenie pozostaje całkowicie realne i może powodować widoczne szkody na odsłoniętych przestrzeniach. Silne podmuchy wiatru stwarzają ryzyko łamania gałęzi drzew, natomiast obfite opady deszczu mogą skutkować miejscowymi zalaniami. W związku z tym eksperci zalecają unikanie przebywania pod drzewami oraz odpowiednie zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na balkonach.

Silne ulewy i gradobicia. Ostrzeżenia II stopnia dla Śląska, Małopolski i Dolnego Śląska

Wyższy, drugi poziom alertów został ogłoszony dla mieszkańców województwa opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego, a także dla południowych krańców ziemi świętokrzyskiej i lubuskiej. Te ostrzeżenia również będą obowiązywać do wtorkowego wieczoru, do godziny 23:00.

„Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu” - informuje IMGW. Tego rodzaju komunikat ostrzega o sporym prawdopodobieństwie wystąpienia strat materialnych oraz bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia ludzkiego. Zjawiska burzowe o takiej intensywności błyskawicznie zalewają niżej położone ulice czy piwnice. Dodatkowo niszczycielski wiatr może naruszać konstrukcje dachowe, spadający grad niszczyć uprawy i pojazdy, a awarie sieci doprowadzić do przerw w dostawach energii elektrycznej.

Alert III stopnia. Ekstremalne załamanie pogody nad Dolnym Śląskiem

Na południowym zachodzie województwa dolnośląskiego obowiązuje najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia wydany przez ekspertów IMGW. Taki status ogłasza się wyłącznie w przypadku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które niosą ze sobą ryzyko katastrofalnych zniszczeń.

Przy ogłoszeniu najwyższego alertu burzowego, żywioł może uderzyć z potężną siłą, przynosząc wiatr o prędkości huraganowej, nawalne opady deszczu i pokaźnych rozmiarów grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia olbrzymich strat jest bardzo wysokie – wliczając w to zrywanie pokryć dachowych, łamanie całych drzew, dewastację infrastruktury drogowej i długotrwałe braki prądu. Służby kategorycznie zalecają, aby mieszkańcy nie opuszczali swoich domów i starannie zabezpieczyli cały dobytek.

Alert RCB w ośmiu województwach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed brakiem prądu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa postanowiło rozesłać specjalne wiadomości tekstowe z ostrzeżeniami do osób przebywających na terenie ośmiu województw: opolskiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, a także do mieszkańców części regionu łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

„Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - alarmuje RCB.

Otrzymanie takiego alertu na telefon komórkowy stanowi jasny sygnał, że ryzyko gwałtownych incydentów pogodowych jest olbrzymie, a ich potencjalne konsekwencje mogą być bardzo odczuwalne. Państwowe służby nieustannie apelują do społeczeństwa o zachowanie maksymalnej ostrożności, zabezpieczenie swoich domostw i w miarę możliwości unikanie wychodzenia na zewnątrz.

Dodatkowe alerty IMGW. Intensywne opady w Małopolsce i na Podkarpaciu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował także dodatkowe alerty pierwszego i drugiego stopnia, które ostrzegają przed bardzo obfitymi opadami deszczu z wyładowaniami atmosferycznymi. Komunikaty te dotyczą województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego i zachowają swoją moc przynajmniej do godziny 11:00 w ciągu wtorkowego poranka.

Dynamiczna sytuacja pogodowa. Synoptycy prognozują nasilenie zjawisk

Meteorolodzy stale przypominają, że obecna sytuacja pogodowa w kraju jest niezwykle dynamiczna i trudna do precyzyjnego oszacowania. Powstające komórki burzowe mogą nieoczekiwanie zmieniać kierunek przemieszczania się oraz nabierać na sile, co oznacza, że w niektórych rejonach żywioł uderzy mocniej, niż zakładają to wstępne modele prognoz. Z tego powodu wszyscy mieszkańcy południowej Polski są proszeni o ciągłe monitorowanie aktualnych komunikatów płynących ze strony IMGW oraz RCB.

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Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę? Grzmot Błyskawicę Następne pytanie