Policyjny pościg we Wrocławiu! Ukradł busa kurierowi i uciekał jak szalony

Ukradł busa kurierowi we Wrocławiu. Podczas ucieczki staranował policyjne auta. Grozi mu 10 lat więzienia

Wszystko zaczęło się w środę, 14 października, po południu przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu. Kurier, który rozwoził przesyłki, na chwilę stracił z oczu swój samochód dostawczy. Właśnie ten moment wykorzystał złodziej. Mężczyzna wsiadł do busa i odjechał, pozostawiając kuriera bez pojazdu.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania skradzionego samochodu i osoby odpowiedzialnej za kradzież.

Już następnego dnia, w czwartek, 15 października, policjanci odnaleźli busa. Namierzyli również mężczyznę, który siedział za jego kierownicą. Kiedy próbowali go zatrzymać, sytuacja zrobiła się niebezpieczna.

Ukradł samochód kurierowi i uciekał przed policją. Uszkodził trzy auta

Policyjna akcja rozpoczęła się na ulicy Długiej we Wrocławiu. Podejrzany nie zamierzał jednak dobrowolnie oddać się w ręce funkcjonariuszy. Podjął próbę ucieczki skradzionym busem.

Podczas pościgu doszło do uszkodzenia aż trzech samochodów. Dwa z nich były nieoznakowanymi pojazdami policyjnymi, a trzeci należał do przypadkowej osoby, która nie miała żadnego związku ze sprawą.

Mimo próby ucieczki policjantom udało się zatrzymać podejrzanego. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Wrocławia.

Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Fabryczna. Będą one dotyczyły między innymi kradzieży samochodu, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz napaści na funkcjonariusza publicznego.

Za popełnione przestępstwa 47-latkowi grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci zapowiadają również złożenie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy skradziony samochód dostawczy został odnaleziony już dzień po kradzieży, a podejrzany zatrzymany. O jego dalszym losie zdecydują prokuratura i sąd.

Sonda Czy byłeś/aś kiedyś świadkiem policyjnego pościgu? Tak Nie

QUIZ. Czy rozpoznasz te auta PRL na zdjęciach? Same klasyki! Pytanie 1 z 10 Co to za samochód? Nysa Żuk Syrena mikrobus Następne pytanie