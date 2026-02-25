Fałszywy strażak chodzi po domach i żąda pieniędzy. Policja wydaje pilny komunikat!

Do policjantów z Kłodzka napływają niepokojące informacje dotyczące nowego procederu przestępczego. Mieszkańcy zgłaszają wizyty mężczyzny, który przedstawia się jako funkcjonariusz straży pożarnej. Oszust proponuje sprawdzenie szczelności pieców oraz kontrolę czujników dymu i czadu, pobierając za te czynności opłaty od nieświadomych zagrożenia lokatorów.

Dotychczasowe sygnały o działalności naciągacza pochodzą głównie z terenu Gminy Nowa Ruda, jednak służby biorą pod uwagę ryzyko pojawienia się sprawcy w innych częściach regionu. Ofiarami tego typu manipulacji najczęściej padają seniorzy oraz osoby samotne, dlatego funkcjonariusze proszą o przekazanie tego ostrzeżenia rodzinie i sąsiadom.

Mundurowi stanowczo podkreślają, że Państwowa Straż Pożarna nigdy nie inkasuje pieniędzy za domowe kontrole, przeglądy czujek ani instruktaże bezpieczeństwa. Każda próba wyegzekwowania zapłaty za takie usługi jest działaniem bezprawnym i powinna być traktowana jako ewidentna próba oszustwa.

Należy pamiętać, że prawdziwi strażacy zawsze posiadają przy sobie służbowe legitymacje, a ich wizyty odbywają się zazwyczaj w ramach wcześniej zapowiedzianych akcji prewencyjnych. Działania te są częścią oficjalnych procedur i nie wiążą się z żadnymi kosztami dla mieszkańców.

Jeżeli w naszych drzwiach stanie osoba oferująca płatne usługi strażackie, trzeba bezzwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Błyskawiczna reakcja i zgłoszenie sprawy mogą przyczynić się do zatrzymania sprawcy oraz uchronić inne osoby przed utratą oszczędności.