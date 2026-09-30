Policjant wybił szybę, by dostać się do 32-latki. Dramatyczna akcja we Wrocławiu

Do dramatycznych scen doszło na wrocławskim osiedlu Swojczyce. Młodszy aspirant Łukasz Chadacz z Komisariatu Policji Wrocław-Osiedle odbywał rutynowy obchód, kiedy zauważył dziwnie zaparkowane auto. Pojazd zatrzymał się w połowie na chodniku, a w połowie na trawniku. Ten widok natychmiast zaniepokoił dzielnicowego.

Dramat na osiedlu we Wrocławiu. Atak za kierownicą

Przy samochodzie zebrała się już grupa zaniepokojonych ludzi. Świadkowie zdarzenia przekazali policjantowi, że kierująca autem nagle zjechała z trasy i utknęła na chodniku. Za kierownicą znajdowała się 32-letnia kobieta, która nie reagowała na żadne sygnały i z pustym wzrokiem patrzyła przed siebie.

Sytuacja robiła się coraz poważniejsza, ponieważ pojazd był zablokowany od wewnątrz, a kluczyki znajdowały się w stacyjce. W ułamku sekundy stan zdrowia kierującej drastycznie się pogorszył - kobieta zaczęła mieć silne drgawki.

Policjant wybił szybę, żeby ratować 32-latkę

Dzielnicowy szybko ocenił sytuację i wiedział, że nie ma czasu do stracenia. Z uwagi na bezpośrednie niebezpieczeństwo zarówno dla samej 32-latki, jak i osób znajdujących się w pobliżu, mł. asp. Łukasz Chadacz podjął decyzję o wybiciu bocznej szyby w samochodzie.

- Dzięki temu dostał się do wnętrza samochodu, odpiął pas bezpieczeństwa i przy pomocy innych osób wydostał kobietę na zewnątrz

- relacjonuje sierż. szt. Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Kobietę przeniesiono w bezpieczne miejsce, gdzie funkcjonariusz kontrolował jej oddech i puls do czasu przyjazdu pogotowia. W akcji ratunkowej pomagała również przypadkowa lekarka, która akurat przechodziła obok.

Po niedługim czasie 32-latka odzyskała świadomość i zajęli się nią ratownicy medyczni.

- Szybka ocena sytuacji i zdecydowana reakcja dzielnicowego pozwoliły udzielić kobiecie niezbędnej pomocy oraz zapobiec dalszemu zagrożeniu

- zaznaczył oficer prasowy wrocławskiej policji.