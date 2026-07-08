Pogoda w Szklarskiej Porębie na 8-12 lipca

Początek urlopu w Szklarskiej Porębie może być małym rozczarowaniem dla miłośników słońca. Środa, 8 lipca, przywita turystów pełnym zachmurzeniem i temperaturą, która w najcieplejszym momencie dnia ledwo osiągnie 15 stopni. Nocą termometry wskażą około 11 stopni. Do tego dojdzie dość odczuwalny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 4 m/s. Plusem jest brak opadów. Po prostu chłodny, pochmurny dzień w górach.

W czwartek, 9 lipca, pogoda niewiele się zmieni. Nadal dominować będzie duże zachmurzenie, które skutecznie zasłoni słońce. Zrobi się za to odrobinę cieplej, bo w ciągu dnia temperatura wzrośnie do ponad 18 stopni. Niestety, poranki i noce pozostaną rześkie, z temperaturą spadającą do zaledwie 9 stopni. Wiatr na szczęście nieco osłabnie, do około 3 m/s, i nadal nie musimy obawiać się deszczu. To jeszcze nie jest pogoda na zdobywanie szczytów z widokami.

Pierwsze oznaki poprawy aury zobaczymy w piątek. Temperatura wreszcie zbliży się do 20 stopni, a przez chmury zacznie przebijać się słońce. Wiatr ucichnie niemal całkowicie, co sprawi, że odczucie ciepła będzie znacznie przyjemniejsze. Prognozowane są co prawda niewielkie, przelotne opady deszczu, ale będą one raczej symboliczne. To zwiastun prawdziwej zmiany, która nadejdzie dzień później.

A w sobotę… pogodowa eksplozja! To będzie zdecydowanie najpiękniejszy dzień w prognozie. Niebo zrobi się bezchmurne, a temperatura podskoczy do ponad 21 stopni. Słońce. Błękit nieba. Czego chcieć więcej? Wiatr będzie tylko delikatnym powiewem, więc warunki staną się wręcz idealne. Po prostu perfekcyjny dzień na długą, górską wędrówkę.

Niestety, sielanka nie potrwa długo. Niedziela, 12 lipca, okaże się najcieplejszym dniem tego okresu, z temperaturą sięgającą nawet 22 stopni. Jednak za ociepleniem przyjdzie ponowne załamanie pogody. Słońce znów schowa się za gęstymi chmurami i pojawią się opady deszczu. Choć będzie ciepło, aura może pokrzyżować plany tym, którzy liczyli na kolejny słoneczny dzień.

Pogoda dla wędrowców. Kiedy ruszyć na szlak?

Taka prognoza to jasny sygnał dla turystów. Środa i czwartek to dni na spokojne spacery po niższych partiach gór i zwiedzanie samej miejscowości. Gęste chmury i wiatr odbiorą całą przyjemność z wędrówki na szczyty. Piątek będzie już znacznie lepszy na rozgrzewkę przed główną wycieczką. Prawdziwe okno pogodowe otwiera się w sobotę. To właśnie ten dzień trzeba wykorzystać na całodniową wyprawę w wyższe partie gór. Widoczność będzie doskonała, a słońce doda energii. W niedzielę, mimo wysokiej temperatury, na szlaku przyda się kurtka przeciwdeszczowa, a ścieżki mogą być śliskie.

Dane pogodowe: OpenWeather

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