Pogoda na weekend 8-12 lipca w Karpaczu

Kto liczył na upalny początek tygodnia w Karpaczu, ten srogo się zawiedzie. Pogoda wyraźnie da do zrozumienia, że na prawdziwe letnie temperatury trzeba jeszcze chwilę poczekać. Będzie jednak widać światełko w tunelu, bo z każdym kolejnym dniem zrobi się cieplej, a weekend zapowiada się już naprawdę obiecująco.

Zaczynamy w środę, 8 lipca, od zimnego prysznica. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą zaledwie 13 stopni, a odczucie chłodu spotęguje wiatr wiejący z prędkością około 4 m/s. Trzeba będzie wyciągnąć z walizki cieplejsze bluzy. Jedynym pocieszeniem będzie bezchmurne niebo. Czyste słońce.

Czwartek, 9 lipca, przyniesie małą poprawę, ale coś za coś. Temperatura podskoczy do całkiem przyjemnych 16-17 stopni, jednak słońce schowa się za gęstymi chmurami. Na szczęście wiatr nieco osłabnie. Prawdziwy przełom nadejdzie w piątek, 10 lipca. Termometry wreszcie pokażą wartości, jakich oczekujemy w środku lata – ponad 20 stopni! Co prawda niebo wciąż będzie mocno zachmurzone i może spaść symboliczny deszcz, ale to już będzie powiew prawdziwego lata.

A potem zacznie się to, na co wszyscy czekają. Weekend. Sobota przywita nas bezchmurnym niebem i temperaturą w okolicy 19 stopni przy bardzo słabym wietrze. Idealne warunki. Niedziela, 12 lipca, to będzie prawdziwa kumulacja! Najcieplejszy dzień w całej prognozie. Słupki rtęci podskoczą do prawie 23 stopni. Mogą pojawić się przelotne opady, ale przy tak wysokiej temperaturze i słońcu będą one tylko chwilowym orzeźwieniem.

Pogoda w sam raz na górskie szlaki

Taka prognoza to jasny sygnał dla turystów. Chłodniejszą środę i czwartek można przeznaczyć na spokojniejsze spacery po niższych partiach gór, pamiętając o ubraniu się „na cebulkę”. Wiatr i słońce w górach bywają zdradliwe. Piątek to już dzień, w którym można planować nieco dłuższą trasę, ale prawdziwe szaleństwo zacznie się w weekend. Słońce, ponad 20 stopni i słaby wiatr to wymarzona pogoda na zdobywanie szczytów i podziwianie widoków. Warto spakować do plecaka coś przeciwdeszczowego na wypadek niedzielnego, przelotnego opadu, ale przede wszystkim – cieszyć się słońcem.

Dane pogodowe: OpenWeather

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