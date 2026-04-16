Pogoda na weekend we Wrocławiu 17-19 kwietnia. Temperatura wzrośnie, ale wróci też deszcz

Pogoda we Wrocławiu: 17-19 kwietnia

Mieszkańcy Wrocławia w trakcie nadchodzącego weekendu doświadczą całej palety wiosennej aury. Choć z dnia na dzień będzie coraz cieplej, pogoda okaże się kapryśna, a słońce będzie przeplatać się z chmurami i deszczem. Kluczowa okaże się sobota, która przyniesie chwilowe, ale wyraźne rozpogodzenie.

Pochmurny i wilgotny początek weekendu

Weekend we Wrocławiu rozpocznie się pod znakiem chmur. W piątek, 17 kwietnia, niebo będzie w większości zasłonięte, co ograniczy dostęp słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do komfortowych 8 stopni. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, z którego mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na odczuwalną temperaturę.

Słoneczna sobota idealna na spacer

Sobota przyniesie wyraźną poprawę pogody i będzie bez wątpienia najprzyjemniejszym dniem weekendu. Niebo nad Wrocławiem znacznie się przejaśni, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się dużą ilością słońca. Co najważniejsze, prognozy na ten dzień nie przewidują żadnych opadów. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 17 stopni, tworząc idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza w tym okresie – termometry mogą pokazać zaledwie 5 stopni. Tego dnia wiatr osłabnie i będzie niemal nieodczuwalny.

Cieplejsza, ale deszczowa niedziela

Dobra passa pogodowa nie utrzyma się do końca weekendu. W niedzielę aura ponownie się zmieni. Będzie to najcieplejszy dzień, z temperaturą sięgającą po południu nawet 18 stopni Celsjusza, jednak na niebo wrócą gęste chmury. Prognozowane jest duże zachmurzenie, a wraz z nim opady deszczu, które mogą być bardziej odczuwalne niż te piątkowe. Dodatkowo wyraźnie nasili się wiatr, osiągając prędkość około 4 m/s. Nocą temperatura utrzyma się na poziomie około 8 stopni.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura we Wrocławiu sugeruje elastyczne planowanie wolnego czasu. Sobota, z jej słoneczną i bezdeszczową pogodą oraz słabym wiatrem, to idealny moment na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Dłuższe spacery po parkach, wycieczka rowerowa czy spędzenie czasu nad wodą będą wtedy najlepszym wyborem. Z kolei pochmurny piątek i deszczowa niedziela bardziej sprzyjają odwiedzinom w miejscach zadaszonych lub spotkaniom w domowym zaciszu. Mimo chmur i opadów, temperatury będą na tyle wysokie, że krótki spacer z parasolem również może być dobrym pomysłem, zwłaszcza w niedzielę, kiedy będzie najcieplej.

Dane pogodowe: OpenWeather